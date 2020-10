Juventus, infortunio muscolare per Chiellini

Problemi su problemi per la Juventus. Come se non bastasse l’inizio altalenante, il coronavirus di Ronaldo e McKennie e altri infortuni, questa sera si registra un nuovo stop per uno dei giocatori più importanti della Vecchia Signora: Giorgio Chiellini.

Al 18′ della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, Chiellini si è fermato, ha passato la fascia da Capitano a Bonucci ed ha chiesto il cambio a Pirlo. Al suo posto, senza riscaldamento è subentrato Demiral.

Chiellini, tra l’altro, stava giocando molto bene fino a quel momento. Ordine e pulizia in difesa, anche in fase di impostazione; aveva anche collezionato l’occasione da goal più ghiotta fino a quel momento, dopo la papera del portiere della Dinamo.

Adesso la Juventus spera solo che non sia niente di grave, anche se a 36 anni, per fermarsi in quel modo, Chiellini potrebbe aver pensato a qualcosa di discretamente serio. Ma questo si vedrà solo dagli esami dei prossimi giorni.

OMNISPORT | 20-10-2020 20:06