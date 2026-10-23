Due lesioni muscolari complicano i piani di Spalletti alla vigilia della trasferta di Lecce. Il tecnico bianconero cambia ancora formazione e rinuncia alla conferenza stampa

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Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo il pareggio contro il Rennes e le polemiche per il gol annullato dal Var a Lucumì nel finale della partita di Europa League, Spalletti perde due giocatori preziosi in vista della delicata sfida di campionato contro il Lecce: Nico Gonzalez e Celik. Il tecnico di Certaldo sarà costretto a ridisegnare la formazione per l’ennesima volta, consapevole di non potersi permettere altri passi falsi.

Juventus, doppia tegola: Nico Gonzalez e Celik infortunati

In una nota, il club bianconero informa che “dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi”.

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Quando torneranno a disposizione i due calciatori

La Juventus è nel bel mezzo di un ciclo terribile di partite. E per Celik e Nico Gonzalez lo stop è da stimare in circa 20 giorni: entrambi salteranno dunque le prossime gare in programma contro Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina. Il ritorno in campo è previsto solo dopo la sosta per le nazionali, per cui la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 22 novembre, quando i bianconeri affronteranno il Venezia.

Lecce-Juventus, Spalletti in silenzio: come cambia la formazione

Niente conferenza stampa della vigilia per Spalletti. Nessuna polemica all’orizzonte, però: si tratta di una scelta già adottata in passato nei periodi in cui il calendario propone più partite ravvicinate. Alla luce degli ultimi infortuni, il tecnico toscano sarà costretto a rivedere l’undici titolare che affronterà il temibile Lecce di Di Francesco al Via del Mare.

Si va verso il 3-4-2-1, con Kalulu, Bremer e Lucumì a protezione di Vicario. Il jolly McKennie sarà dirottato sulla destra, con Cambiaso sul versante opposto, mentre in mediana si candidano a partire dall’inizio Douglas Luiz e Sarr. Ad Alajbegovic e al confermato Woltemade, tra i migliori contro il Rennes, spetterà il compito di sostenere Kolo Muani.