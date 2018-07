Juventus insaziabile, può arrivare un'altra stella del Real Madrid

Che il calciomercato ai tempi dei social passi anche dall’aumento del numero dei followers non lo si è certo scoperto con la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus.

In ogni modo, il calciatore più “seguito” del mondo su twitter e Instagram ha già fatto moltiplicare in poche ore il numero degli appassionati del club bianconero, in ogni angolo del mondo. Si tratta di considerazioni tutt’altro che marginali, perché la popolarità e quindi la ricchezza di una società passano anche da dettagli come questi e dalla capacità di fare breccia nei mercati di tutto il mondo appunto attraverso i social network. I campioni d’Italia se ne renderanno conto tra pochi giorni, quando partirà la tourneé americana cui parteciperà ovviamente anche Cristiano. Il fatto poi che tra i nuovi followers della Juventus ci sia anche uno dei calciatori più forti del mondo, peraltro ex compagno di Ronaldo, non è certo un particolare di poco conto e può anzi permettere di sognare un altro acquisto boom nell’estate già più clamorosa di sempre per il popolo bianconero.

Dall’indomani dell’ufficializzazione del passaggio di CR7 alla Juve, infatti, a seguire le gesta del club su Instagram c’è pure un certo Marcelo. Sì, proprio l’esterno sinistro del Real Madrid e della nazionale brasiliana, uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo, fresco di eliminazione dal Mondiale con il Brasile e quindi in vacanza. Quale posto migliore allora per far capire con un click la propria delusione per la cessione illustre da parte del Real e al contempo il gradimento per la nuova destinazione di quello che era il miglior amico di Marcelo nello spogliatoio blanco? Ovviamente questo non basta per parlare di un affare già avviato, ma dopo quanto successo con il più forte di tutti sarà meglio seguire le dinamiche in casa Real Madrid, dove la sensazione è che le dimissioni di Zidane abbiano rotto qualcosa all’interno del gruppo. A sinistra la Juventus può contare su Alex Sandro, che andrà però in scadenza nel 2020, non sembra voler rinnovare ed è richiesto da Paris Saint-Germain e Chelsea. In caso di partenza, la fascia potrebbe restare verdeoro per quello che sarebbe un altro acquisto costoso, ma extra lusso.

SPORTAL.IT | 11-07-2018 21:15