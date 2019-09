Juventus, insulti razzisti a Pjanic: il gesto del bianconero

Ancora insulti razzisti in serie A. L’ennesimo episodio è avvenuto durante la sfida del Rigamonti tra Brescia e Juventus, terminata 2-1 in favore dei bianconeri, rete decisiva di Miralem Pjanic. Proprio il centrocampista bosniaco, a segno con una conclusione da fuori area, è stato vittima di insulti provenienti da alcuni tifosi delle Rondinelle presenti in tribuna.

Il numero 5 bianconero durante il match è stato bersagliato da impropreri come “zingaro di m…”, che hanno fortemente indisposto il giocatore. Non a caso, al momento del gol, Pjanic ha esultato polemicamente facendo un gesto con la mano versi gli spalti.

Si tratta dell’ennesimo caso di discriminazione razziale: solo pochi giorni sono passati dagli insulti razzisti a Dalbert durante Atalanta-Fiorentina, e nelle prime giornate hanno fatto scalpore gli ululati e i cori razzisti contro Romelu Lukaku e Frank Kessie, per cui peraltro nessuno, né i tifosi colpevoli degli insulti, né le società per responsabilità oggettiva, è stato sanzionato dal giudice sportivo.

A lanciare l’allarme sul caso razzismo in Italia è stato il presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha chiesto ai vertici del calcio di identificare i colpevoli e di espellerli dagli stadi. Ma per ora nessun passo è stato fatto.

“Dobbiamo preoccuparci. Il razzismo è un problema in Italia, come in altre parti del mondo. Dovrebbe essere un Paese moderno, civile, educato e invece… Penso che ci si stia muovendo in una direzione sbagliata, ma non bisogna mai generalizzare. Sappiamo bene che si parla di un gruppo di idioti, però bisogna lottare e condannare questi atteggiamenti”.

“Il razzismo si combatte con l’educazione, condannando, parlandone, non si può avere razzismo nella società e nel calcio. In Italia la situazione non è migliorata e questo è grave. Bisogna identificare gli autori e buttarli fuori dagli stadi. Ci vuole, come in Inghilterra, la certezza della pena. Non bisogna avere paura di condannare i razzisti, dobbiamo combatterli fino alla fine”.

SPORTAL.IT | 25-09-2019 09:55