Juventus-Inter, scoppia il caso Sommer mentre Yildiz fa impazzire il web

Dopo i primi 45' i tifosi nerazzurri se la prendono col portiere, dall'altra parte sotto accusa Koopmeiners e Vlahovic mentre il turco è il nuovo re

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’anno scorso, a ottobre a San Siro, finì 4-4 tra Inter e Juventus con tante emozioni ma anche tanti errori da entrambe le parti ed anche stasera all’Allianz Stadium il primo tempo dice che si sta andando su quella strada. La Juve operaia di Tudor, 10 combattenti e un piccolo genio, è avanti 2-1 su un’Inter più intraprendente ma anche più perforabile.

Il web sceglie i top e i flop di Juventus-Inter

Per i tifosi dell’Inter il parziale si spiega con un nome, Yann, e un cognome Sommer: colpevole su entrambe le reti il portiere svizzero mentre dall’altra parte i fan bianconeri delirano per le prodezze di Yildiz. Già prima del gol, un sinistro potente e con un po’ d’effetto, tenuto basso, che ha ricordato i gol che faceva Enrico Chiesa, il turco si era dimostrato il migliore tra i suoi, l’unico veramente in grado di cambiare l’inerzia della partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tifosi bianconeri pazzi per Yildiz

Fioccano le reazioni: “No vabbè mostro. Contratto da 35754 milioni subito” e poi: “Yildiz si consacrerà come fenomeno quest’anno.” e anche: “Yildiz che spettacolo meraviglioso”, oppure: “KENAN TU NON SEI REALE TU NON SEI REALE” e ancora: “Escluso Yamal c’è un U21 meglio di Yildiz?” e anche: “Per fortuna c’è Yildiz…tutto il resto fa pena”

Sommer nel tritacarne della critica

La rabbia dei tifosi dell’Inter si riversa su Sommer: “Due tiri e due gol. Questa è la differenza tra noi e loro. Sommer indecente” e poi: “basta Sommer… davvero… basta” e anche: “Quando ci decidiamo a pensionare Sommer? Basta!”, oppure: “Yildiz fenomeno vero ma Sommer non esiste che non la prenda…Male male Yann…” e ancora: “Yildiz non lo scopriamo adesso che è un fenomeno. Ma: 1) Proviamo a fermarlo prima che possa arrivare in area fumandosi pure la sigaretta? 2) Proviamo – in porta – a fare un passetto di fianco, dato che abbiamo pure visto il pallone partire?”

Il web è scatenato: “Sommer portiere finito. Ma deve giocare per forza. Vergognoso” e ancora: “Sommer può dormire un altro po’…” e pure: “Sommer sulla via di Handanovic a quanto pare” e ancora: “Yldiz fortissimo ma Sommer ormai da pensionare. Martinez l’avrebbe parata” e poi: “Yldiz è indubbiamente forte, ma noi continuiamo a stendergli il tappeto rosso. Sommer ha dormito” e infine: “Se ti fanno due tiri nello specchio e segnano, forse esiste un problema portiere”.

Non che gli juventini siano soddisfatti di Di Gregorio: “La Juventus per un definitivo salto di qualità deve comprare un portiere serio. Come è sempre stato nella storia della Juventus. Di Gregorio è un buon portiere ma non da Juventus” e anche: “Juventus e Inter hanno deciso di giocare senza portieri” . Nel mirino dei tifosi di Madama dopo i primi 45′ anche Koopmeiners (“Koopmeiners non verrebbe nemmeno scelto come decimo nella partitella di calcetto del giovedì”) e Vlahovic (“Fuori i bidoni dell’umido Vlahovic e Koopmaiers.. dentro gente motivati che dà l ‘anima” e anche: “Koopmainers e Vlahovic ci fanno giocare in 9”).