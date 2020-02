Juventus-Inter 2019-20: le probabili formazioni

Si giocherà a porte chiuse il big match di domenica sera tra la Juventus e l’Inter. Squadre in campo alle 20.45 agli ordini di Guida di Torre Annunziata.

I nerazzurri, che giovedì hanno ospitato i bulgari del Ludogorets in Europa League, si presentano con 24 ore in meno di riposo ma la gara dei bianconeri a Lione è stata molto preoccupante: non soltanto per la sconfitta, comunque rimediabile al ritorno, ma soprattutto per il poco gioco espresso da Cristiano Ronaldo e compagni.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo L., Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Rabiot, Khedira, Bentancur, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Biraghi, Moses, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 16:05