Juventus-Inter 2019-2020, probabili formazioni

Dopo tante polemiche per il rinvio della scorsa settimana, Juve e Inter si affrontano domenica sera in un Allianz Stadium a porte chiuse. Dubbio in difesa per Sarri, ora Chiellini è favorito su De Ligt per giocare al fianco di Bonucci dal 1′. A centrocampo ballottaggio Bentancur-Ramsey, in attacco tridente Cuadrado-Dybala-Ronaldo con Higuain inizialmente in panchina.

Due i dubbi per Antonio Conte: in difesa ballottaggio tra D’Ambrosio e Bastoni per l’ultimo posto al fianco di Skriniar e De Vrij. A centrocampo Vecino favorito su Eriksen. Handanovic torna in porta, in attacco confermato il duo Lukaku-Martinez.

Juve-Inter, ore 20.45

JUVE (4-3-3): Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Rabiot, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte. A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Candreva, Ranocchia, Biraghi, Gagliardini, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito.

SPORTAL.IT | 07-03-2020 09:26