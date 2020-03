Juventus-Inter: anche l'arbitro Guida in autoisolamento

Niente tampone, ma l'autoisolamento è scattato: Marco Guida, arbitro di Juventus-Inter nel big match tenutosi domenica scorsa all'Allianz Stadium di Torino, ha infatti deciso volontariamente di autoimporsi la quarantena nella propria abitazione.

Il fischietto nato a Pompei ma della sezione di Torre Annunziata, secondo quanto spiegato da 'SportMediaset', non è stato sottoposto ai controlli per verificare l'eventuale positività a Coronavirus dato che il protocollo medico non lo prevede, ma al pari di Fabio Maresca e Ciro Carbone (designati come quarto uomo e assistente di linea per la partita in questione) è attualmente isolato nel suo domicilio, come forma di precauzione dopo la positività riscontrata a Daniele Rugani della Juventus.

SPORTAL.IT | 14-03-2020 13:02