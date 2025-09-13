Juventus-Inter, Barella: prima del big match arriva il duro sfogo della moglie

Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, smentisce le voci di una nuova gravidanza e attacca gli autori della fake news prima del big match

Piccolo inconveniente in casa per Nicolò Barella alla vigilia del big match contro la Juventus. Mentre il centrocampista nerazzurro 28enne resta concentrato sulla sfida di oggi pomeriggio, la sua famiglia finisce al centro dell’attenzione dei social per tutt’altro motivo. La moglie del centrocampista, Federica Schievenin, ha infatti pubblicato un duro sfogo contro l’ennesima fake news che riguarda la coppia.

La fake news sulla gravidanza

Nelle ultime ore è circolato un post che annunciava una presunta nuova gravidanza della modella, corredato da foto della coppia e perfino da un’ecografia. Il contenuto, diffuso ampiamente online, parlava di un “annuncio sorprendente” che avrebbe emozionato i tifosi nerazzurri con migliaia di like e commenti sotto.

Lo sfogo di Federica Schievenin

La moglie di Barella ha voluto mettere subito a tacere le voci, attaccando duramente chi ha diffuso la notizia. Questo il suo commento via social: “L’ennesima coglionata sul nostro conto… Ormai ogni giorno ne esce una, ma non avete un c…o da fare nella vita????? NON SONO INCINTA!!!”. Parole nette, che smentiscono categoricamente l’arrivo di un quinto figlio.

Una famiglia già numerosa

Nicolò Barella e Federica Schievenin hanno già quattro bambini: Rebecca (2017), Lavinia (2019), Matilde (2021) e il piccolo Romeo, nato nel 2024. Una famiglia solida e molto unita, che spesso compare negli scatti condivisi da Federica con i suoi oltre 130mila follower su Instagram. Laureata in Scienze motorie e con un passato da modella, Federica è sempre stata riservata, ma stavolta ha deciso di rispondere senza mezzi termini a un pettegolezzo che ha oltrepassato il limite.