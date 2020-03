Juventus-Inter, Biasin si sfoga e riaccende la polemica

Non si placano le polemiche e le discussioni attorno ai rinvii in serie di alcune partite di campionato. Nonostante il decreto ministeriale consenta – anzi, imponga – per un mese la disputa dei match a porte chiuse, i problemi di calendario rimangono sul tavolo. Soprattutto per l’Inter, che non sa quando giocare con la Sampdoria e in Coppa Italia.

Lo sfogo

A rammaricarsi per la situazione dei nerazzurri, ma più in generale per lo scadimento morale e gli impacci organizzativi del calcio italiano, è Fabrizio Biasin con un accorato post su Twitter. “Alla fine Juve-Inter si gioca di domenica sera e a porte chiuse come da decisione originaria, solo 7 giorni dopo. Totale: abbiamo buttato via una settimana. Stop”.

La replica

“Pensa se dopo tutti questi pianti vi spianiamo come sempre….” è la prima risposta, da parte di Antonello, presumibilmente tifoso della Juventus. E la controreplica del giornalista non si fa attendere: “Il fatto che tu stia pensando che la Juve sia al centro della polemica certifica la tua forma mentale, non certo la mia”. Anche Sal accusa: “Hai saltato anche la Samp, ma in quel caso nessuna lamentela”.

Gli interisti

In difesa di Biasin accorrono numerosi alcuni nerazzurri. “Giustamente c’era qualche società che al posto di pensare alla salute pensava agli interessi”, allude Marco. “L’hanno presa in saccoccia. Spiace. E adesso sotto con i rimborsi”, scrive un’altra fan dell’Inter con riferimento alla Vecchia Signora.

Gli juventini

La contraerea bianconera entra subito in azione e in breve ruba la scena. Vincenzo s’affida ai codici: “Abbiamo rispettato un’ordinanza. E abbiamo cercato di ristabilire il concetto di pari condizioni. Cosa evidentemente a te sgradita. Meglio enunciare frasi da like”. Anche un altro follower difende le scelte di Agnelli e della Lega: “Hanno provato a farla vedere al mondo! Ma è tanto difficile da capire? Hanno tentato di vendere il loro prodotto e non buttarlo. Si sono arresi all’epidemia. La Serie A è un business non il torneo della parrocchia”. Altri pungono: “Inter-Samp quindi la giocano venerdì sera?”.

E i neutrali

Ci sono anche i tifosi di altre squadre che dicono la loro sull’argomento. “Assurdo quanta incompetenza politica e gestionale, a tutti i livelli, si stia registrando con il Corona Virus”, scrive Luca. Mentre un altro, che si firma come Prof, è indignato: “Un qualcosa di disgustoso. I buffoni, in un momento di emergenza nazionale e mondiale, pensavano di poter giocare con orari e giorni dei decreti. L’avevo scritto giorni fa. Fatta la legge, trovato l’inganno. A scapito della salute collettiva”.

SPORTEVAI | 05-03-2020 10:02