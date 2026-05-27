Juventus, l’Inter piomba su Bremer: Marotta infierisce su Comolli, così può consumarsi la vendetta nerazzurra

I bianconeri devono vendere un big dopo la mancata qualificazione alla Champions League e i nerazzurri possono prendersi una piccola rivincita sul mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Senza Champions League la Juventus deve vendere un big e l’Inter è pronta ad approfittarne: Beppe Marotta vuole portare in nerazzurro Bremer, se ci riuscisse si prenderebbe una piccola rivincita sui bianconeri, che gli soffiarono il difensore nel calciomercato del 2022.

La Juve deve vendere: Inter su Bremer

In attesa delle scelte di John Elkann riguardo all’assetto della dirigenza, la Juventus sa di essere spalle al muro sul mercato: senza la qualificazione alla Champions League, il club bianconero sarà costretto a vendere uno dei suoi big. Andrea Cambiaso piace al Barcellona, mentre Khephren Thuram potrebbe finire nel mirino dei club della Premier League, ma intanto è Gleison Bremer il vero uomo mercato della Juve. Sul difensore, secondo quanto riferito da La Stampa, sarebbe forte l’interesse dell’Inter.

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La vendetta di Marotta

Beppe Marotta deve infatti rinnovare il pacchetto dei centrali di difesa dell’organico nerazzurro e potrebbe approfittare della situazione della Juventus per arrivare a Bremer. In una delle ultime uscite pubbliche, inoltre, lo stesso difensore ha fatto presente di avere ormai 29 anni e di voler puntare a vincere: passare all’Inter, da questo punto di vista, potrebbe essere una scorciatoia non da poco per un calciatore che sta per entrare nella fase finale della sua carriera.

Prendendo Bremer, inoltre, l’Inter realizzerebbe una piccola vendetta nei confronti della Juve: nell’estate del 2022 furono proprio i bianconeri a soffiare ai nerazzurri il difensore brasiliano, acquistato per 50 milioni di euro dal Torino.

Tifosi dell’Inter contrari a Bremer

L’idea di vedere Bremer in nerazzurro, però, non sembra entusiasmare i tifosi dell’Inter. Sono in tanti, sui social, a sperare che Marotta desista dall’affare. “Bremer? Speriamo di no: mega sopravvalutato, costosissimo e sempre rotto”, commenta Kuba su X sintetizzando il pensiero di molti interisti. “Bremer costa troppo, guadagna 6 milioni l’anno e fisicamente non è integro. Marotta si faccia venire qualche altra idea”, aggiunge Wtfmid. “Non lo prenderei mai, costa troppo e ha due ferri da stiro al posto dei piedi. L’Inter vuole giocatori tecnici”, scrive BrainDamage. “Se la Juve ti vende Bremer significa che dopo i due interventi al crociato ha capito che è marcio”, il parre di Antonio. “Marotta arriva tardi, Bremer andava preso 4 estati fa quando era sano”, la chiosa di FanaticInter.