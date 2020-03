Juventus-Inter, caos senza fine: lettera di fuoco di Marotta alla Lega

L'Inter non ci sta, e tramite una lettera affidata a Giuseppe Marotta e inviata alla Lega non intende recuperare la partita contro la Juventus (che secondo il calendario si sarebbe dovuta disputare il 1° marzo) prima di quella con la Sampdoria, inizialmente prevista per il 23 febbraio e a sua volta rinviata. L'amministratore delegato nerazzurro ha infatti fatto sapere alla Lega che la proposta prevista dal Consiglio non sia "neppure valutabile atteso che non è completa": questo a causa della mancata indicazione della data del recupero contro i blucerchiati.

La società meneghina, tramite il suo dirigente "richiede che nel prossimo weekend si giochi il turno di campionato come previsto dal sorteggio". Nella missiva si aggiunge quindi che nel caso in cui il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, "ritenesse di dover far slittare tale turno di campionato per consentire il recupero di gare già rinviate, che si proceda al recupero delle gare rinviate per prime in ordine di tempo, unica ipotesi, quest'ultima, legittima ai sensi delle norme di Lega e Federazione che governano l'ordinamento sportivo".

Parole dunque piuttosto pesanti quelle dell'Inter: la società infatti "si riserva ogni azione e/o iniziativa qualora fossero prese decisioni in violazione delle norme regolamentari sportive e federali ovvero tali da determinare un danno in capo alla società e/o alla salute dei propri dipendenti e tesserati".

La lettera, inviata come detto alla Lega, è però indirizzata anche alle altre 19 società di Serie A, alle quali viene chiesto di esprimere "la propria opinione sul punto, anche a tutela di un principio che dovrebbe evidentemente valere per tutti".

Questa nota ufficiale dell'Inter arriva a poche ore di distanza dallo sfogo di Steven Zhang su Instagram, che ha generato anche un'indagine aperta dalla Procura della Federcalcio.

SPORTAL.IT | 03-03-2020 21:17