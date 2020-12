Juventus-Inter, duello di mercato per un big in uscita dal Milan

Ore caldissime per il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Milan al termine della stagione. Da più parti arrivano conferme sull’arrivo a Milano dell’agente del giocatore, Gordon Stipic, che mercoledì incontrerà Paolo Maldini e Frederic Massara per discutere del prolungamento del contratto.

La distanza tra la dirigenza del club rossonero e il procuratore dell’ex Bayer resta molto ampia: il Diavolo non vuole andare oltre uno stipendio di 3 milioni di euro più bonus, mentre il trequartista turco ne chiede 7. L’incontro sarà interlocutorio, il Milan vorrebbe tenere il giocatore, titolare fisso con Stefano Pioli, ma deve abbassare le pretese dell’agente.

Senza accordo, a gennaio Calhanoglu sarà libero di trattare con altri club, per un trasferimento a parametro zero al termine della stagione: l’occasione è ghiotta e sia la Juventus, sia l’Inter lo hanno messo nel mirino. Marotta e Conte puntano ad averlo per giugno e sono pronti ad offrire un accordo più vantaggioso rispetto a quello rossonero, ma attenzione anche ai bianconeri, con Paratici pronto a farsi avanti se ci sarà l’opportunità. Il giocatore piace moltissimo a Pirlo, che non vede l’ora di allenarlo e ne aveva parlato così tempo fa: “Bravo, ha tutto per poter diventare grande ma ancora non ha un ruolo definito, mezzala, esterno, non si capisce”.

In lizza per il giocatore ci sarebbe anche il Manchester United, disposto, secondo i tabloid britannici, ad offrire sei milioni di euro all’anno per averlo. In caso di un suo arrivo potrebbe essere lo stesso Paul Pogba a lasciare i Red Devils.

OMNISPORT | 14-12-2020 15:08