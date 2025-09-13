Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Juventus-Inter, Adzic prodezza con giallo: manata di Khephren Thuram a Bonny, per arbitro e Var è simulazione

Ancora polemiche sul Derby d'Italia: l'azione del gol del 4-3 bianconero nasce da un contatto sospetto tra il mediano della Vecchia Signora e l'attaccante nerazzurro.

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Che partita. Sette gol e un’infinità di emozioni tra Juventus e Inter. Un Derby d’Italia caratterizzato da allunghi, ribaltoni, rimonte e controrimonte a getto continuo. Un’altalena di errori e prodezze conclusa dalla magìa di Adzic, autore della rete che ha deciso la sentitissima sfida dello Stadium. Quattro a tre il punteggio in favore dell’undici di casa, portato in trionfo a fine gara dai propri tifosi. Dai sostenitori nerazzurri, invece, mugugni e proteste. Nel mirino le decisioni dell’arbitro Colombo, in particolare quella relativa proprio alla convalida del gol della vittoria della Juve, in avvio di recupero.

Juventus-Inter, proteste su due gol bianconeri

Qualche protesta di marca nerazzurra già a inizio gara sul primo gol del match, nato da un calcio d’angolo battuto probabilmente in modo irregolare. Sul prosieguo dell’azione Kelly ha messo a segno la rete dell’1-0. Niente, tuttavia, in confronto al vespaio di polemiche che ha accompagnato la marcatura del 4-3. Nulla da dire sulla prodezza di Adzic, che ha lasciato partire una staffilata di rara potenza e bellezza. Dubbi, invece, su un contatto che ha preceduto la conclusione del giovane talento della formazione di Tudor, tra Khephren Thuram e l’attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny.

Il contatto tra Khephren Thuram e Ange-Yoan Bonny

Già in presa diretta si era notata una manata sospetta del mediano della Juventus, autore del gol del 3-3 che aveva pareggiato i conti dopo la zampata del fratello Marcus, ai danni dell’attaccante dell’Inter. Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, hanno evidenziato subito l’episodio al pari del talent Luca Marelli. E in effetti il contatto, giudicato regolare in prima battuta dal direttore di gara, è stato oggetto di un check in sala Var. Nel mirino proprio la sbracciata di Thuram ai danni dell’avversario, ma anche un possibile contatto con i piedi che avrebbe provocato la caduta di Bonny.

Derby d’Italia, i dubbi di Damiano Er Faina: “Fallo clamoroso”

L’inossidabile Mazzoleni, decano del Var, ha però giudicato regolare l’intervento di Khephren. Tutto buono, dunque, per la felicità del pubblico dello Juventus Stadium e la disperazione dei social di marca nerazzurra. “Bonny simulazione perfetta”, il giudizio di un tifoso juventino. “Sono già partiti i funerali di Bonny?”, un altro commento sarcastico. Meno spiritosi i post dei supporter dell’Inter. “Fallo clamoroso di Thuram su Bonny sul gol di Adzic”, il giudizio tranchant di Damiano Er Faina. “La cosa curiosa è che l’arbitro stava per fischiare, poi è arrivato il gol e non ha fischiato più”, un altro giudizio. E ancora: “Sempre così contro la Juve”.

Juventus-Inter, Adzic prodezza con giallo: manata di Khephren Thuram a Bonny, per arbitro e Var è simulazione Champions League 2025-2026, avversarie Juventus nella fase campionato: date e orari

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Fiorentina - Napoli

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio