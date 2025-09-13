Juventus-Inter, Adzic prodezza con giallo: manata di Khephren Thuram a Bonny, per arbitro e Var è simulazione

Ancora polemiche sul Derby d'Italia: l'azione del gol del 4-3 bianconero nasce da un contatto sospetto tra il mediano della Vecchia Signora e l'attaccante nerazzurro.

Che partita. Sette gol e un’infinità di emozioni tra Juventus e Inter. Un Derby d’Italia caratterizzato da allunghi, ribaltoni, rimonte e controrimonte a getto continuo. Un’altalena di errori e prodezze conclusa dalla magìa di Adzic, autore della rete che ha deciso la sentitissima sfida dello Stadium. Quattro a tre il punteggio in favore dell’undici di casa, portato in trionfo a fine gara dai propri tifosi. Dai sostenitori nerazzurri, invece, mugugni e proteste. Nel mirino le decisioni dell’arbitro Colombo, in particolare quella relativa proprio alla convalida del gol della vittoria della Juve, in avvio di recupero.

Juventus-Inter, proteste su due gol bianconeri

Qualche protesta di marca nerazzurra già a inizio gara sul primo gol del match, nato da un calcio d’angolo battuto probabilmente in modo irregolare. Sul prosieguo dell’azione Kelly ha messo a segno la rete dell’1-0. Niente, tuttavia, in confronto al vespaio di polemiche che ha accompagnato la marcatura del 4-3. Nulla da dire sulla prodezza di Adzic, che ha lasciato partire una staffilata di rara potenza e bellezza. Dubbi, invece, su un contatto che ha preceduto la conclusione del giovane talento della formazione di Tudor, tra Khephren Thuram e l’attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il contatto tra Khephren Thuram e Ange-Yoan Bonny

Già in presa diretta si era notata una manata sospetta del mediano della Juventus, autore del gol del 3-3 che aveva pareggiato i conti dopo la zampata del fratello Marcus, ai danni dell’attaccante dell’Inter. Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, hanno evidenziato subito l’episodio al pari del talent Luca Marelli. E in effetti il contatto, giudicato regolare in prima battuta dal direttore di gara, è stato oggetto di un check in sala Var. Nel mirino proprio la sbracciata di Thuram ai danni dell’avversario, ma anche un possibile contatto con i piedi che avrebbe provocato la caduta di Bonny.

Derby d’Italia, i dubbi di Damiano Er Faina: “Fallo clamoroso”

L’inossidabile Mazzoleni, decano del Var, ha però giudicato regolare l’intervento di Khephren. Tutto buono, dunque, per la felicità del pubblico dello Juventus Stadium e la disperazione dei social di marca nerazzurra. “Bonny simulazione perfetta”, il giudizio di un tifoso juventino. “Sono già partiti i funerali di Bonny?”, un altro commento sarcastico. Meno spiritosi i post dei supporter dell’Inter. “Fallo clamoroso di Thuram su Bonny sul gol di Adzic”, il giudizio tranchant di Damiano Er Faina. “La cosa curiosa è che l’arbitro stava per fischiare, poi è arrivato il gol e non ha fischiato più”, un altro giudizio. E ancora: “Sempre così contro la Juve”.