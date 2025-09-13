Juve-Inter, è subito bufera: il gol di Kelly nasce da una giocata irregolare? Social impazziti

Polemiche da parte dei tifosi nerazzurri sulla battuta del calcio d'angolo, viziata - pare - da un'errata collocazione del pallone nell'apposita zona. Scoppia il putiferio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Si sblocca al 14′ il risultato del Derby d’Italia, la sfida clou della terza giornata del campionato di Serie A. È la Juventus a passare in vantaggio grazie al piattone sinistro di Kelly, al termine di una bella azione corale scaturita da un calcio d’angolo. Gioia immensa e un pizzico di stupore e incredulità tra i tifosi bianconeri – molti si chiedono: “Ma davvero ha segnato proprio Kelly?” – mentre tra i sostenitori dell’Inter, sbollita la rabbia, emerge una domanda: “Il gol era buono?”. In tanti, infatti, lamentano un’irregolarità nella battuta del calcio d’angolo da cui è scaturita la marcatura del difensore bianconero.

Juventus-Inter, Kelly porta in vantaggio i bianconeri

Azione, per la verità, bellissima, nata da uno scambio sulla bandierina del corner tra Yildiz e Koopmeiners. Poi, dopo una respinta della difesa nerazzurra, ne è scaturito un cross per Bremer che ha rimesso il pallone al centro dalla destra con un preciso tocco al volo. Sul contro-cross si è avventato Kelly che, con una conclusione di rara bellezza e precisione, ha lasciato impietrito Sommer e fatto esplodere lo Stadium. Uno a zero per la Juventus, dunque, e partita subito in salita per l’Inter. Che, per la verità, nei primi minuti di gioco sembrava aver iniziato meglio il match, affacciandosi più volte nell’area della Vecchia Signora.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il calcio d’angolo e il pallone fuori dalla zona di battuta

Le perplessità espresse da tanti tifosi dell’Inter riguardano la parte iniziale dell’azione, quella relativa proprio all’esecuzione del corner. Da quanto emerso dalla diretta tv su DAZN, il pallone al momento della battuta non era posizionato lungo il perimetro della zona di battuta stessa, deliminato dalla caratteristica forma ad angolo. La sfera, in particolare, era stata sistemata qualche centimetro all’esterno della stessa, più vicina – per intenderci – all’area di rigore. Un dettaglio che non è stato notato dal direttore di gara, il signor Colombo della sezione di Como, né tantomeno dall’assistente, dal VAR o dai talent arbitrali della stessa DAZN.

Il dettaglio sul corner e la rabbia dei tifosi nerazzurri

Il dettaglio, invece, è stato notato eccome da diversi supporter dell’Inter. “Ma nessuno ha visto il pallone fuori dall’apposita zona?”, chiede tra il serio e il faceto un sostenitore nerazzurro in un gruppo Facebook. “E poi si lamentano ancora del corner su Bastoni in Inter-Fiorentina dell’anno scorso”, sottolinea un altro. “Ma Pardo e compagni non hanno notato niente?”, è l’altro intrrogativo sollevato da un altro tifoso dell’Inter. Dopo pochi minuti il gol del pareggio messo a segno da Calhanoglu placherà un po’ gli animi. Ma quel dettaglio sul gol di Kelly farà senz’altro discutere a lungo.

SEGUI LIVE JUVENTUS-INTER