Juve-Inter, è subito bufera: il gol di Kelly nasce da una giocata irregolare? Social impazziti

Si sblocca al 14′ il risultato del Derby d’Italia, la sfida clou della terza giornata del campionato di Serie A. È la Juventus a passare in vantaggio grazie al piattone sinistro di Kelly, al termine di una bella azione corale scaturita da un calcio d’angolo. Gioia immensa e un pizzico di stupore e incredulità tra i tifosi bianconeri – molti si chiedono: “Ma davvero ha segnato proprio Kelly?” – mentre tra i sostenitori dell’Inter, sbollita la rabbia, emerge una domanda: “Il gol era buono?”. In tanti, infatti, lamentano un’irregolarità nella battuta del calcio d’angolo da cui è scaturita la marcatura del difensore bianconero.
- Juventus-Inter, Kelly porta in vantaggio i bianconeri
- Il calcio d'angolo e il pallone fuori dalla zona di battuta
- Il dettaglio sul corner e la rabbia dei tifosi nerazzurri
Juventus-Inter, Kelly porta in vantaggio i bianconeri
Azione, per la verità, bellissima, nata da uno scambio sulla bandierina del corner tra Yildiz e Koopmeiners. Poi, dopo una respinta della difesa nerazzurra, ne è scaturito un cross per Bremer che ha rimesso il pallone al centro dalla destra con un preciso tocco al volo. Sul contro-cross si è avventato Kelly che, con una conclusione di rara bellezza e precisione, ha lasciato impietrito Sommer e fatto esplodere lo Stadium. Uno a zero per la Juventus, dunque, e partita subito in salita per l’Inter. Che, per la verità, nei primi minuti di gioco sembrava aver iniziato meglio il match, affacciandosi più volte nell’area della Vecchia Signora.
Il calcio d’angolo e il pallone fuori dalla zona di battuta
Le perplessità espresse da tanti tifosi dell’Inter riguardano la parte iniziale dell’azione, quella relativa proprio all’esecuzione del corner. Da quanto emerso dalla diretta tv su DAZN, il pallone al momento della battuta non era posizionato lungo il perimetro della zona di battuta stessa, deliminato dalla caratteristica forma ad angolo. La sfera, in particolare, era stata sistemata qualche centimetro all’esterno della stessa, più vicina – per intenderci – all’area di rigore. Un dettaglio che non è stato notato dal direttore di gara, il signor Colombo della sezione di Como, né tantomeno dall’assistente, dal VAR o dai talent arbitrali della stessa DAZN.
Il dettaglio sul corner e la rabbia dei tifosi nerazzurri
Il dettaglio, invece, è stato notato eccome da diversi supporter dell’Inter. “Ma nessuno ha visto il pallone fuori dall’apposita zona?”, chiede tra il serio e il faceto un sostenitore nerazzurro in un gruppo Facebook. “E poi si lamentano ancora del corner su Bastoni in Inter-Fiorentina dell’anno scorso”, sottolinea un altro. “Ma Pardo e compagni non hanno notato niente?”, è l’altro intrrogativo sollevato da un altro tifoso dell’Inter. Dopo pochi minuti il gol del pareggio messo a segno da Calhanoglu placherà un po’ gli animi. Ma quel dettaglio sul gol di Kelly farà senz’altro discutere a lungo.