Juventus-Inter: il dilemma di Tudor per colpa di Vlahovic. Chivu in ansia per Lautaro, lo sgambetto di Scaloni

Il tecnico bianconero si affiderà ancora a David o concederà una chance dal primo minuto a Dusan? In casa nerazzurra c'è apprensione per il capitano: ecco perché

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Siamo entrati nella settimana di Juventus-Inter ed è scattato il countdown per il derby d’Italia. Gli impegni delle nazionali non distolgono l’attenzione su una delle partite più attese del campionato: da un lato c’è Tudor, che ha un dubbio relativo a Vlahovic; dall’altro Chivu, preoccupato per capitan Lautaro.

Verso Juve-Inter: Vlahovic complica la vita a Tudor

Ed è uno di quei grattacapi che ogni allenatore vorrebbe avere. Avrà pure il contratto in scadenza, sarà pure in lista di sbarco, ma le statistiche raccontando di un Vlahovic che non si ferma più. Sono quattro i gol realizzati in altrettante partite, considerando l’amichevole con l’Atalanta che ha chiuso il precampionato e il match disputato con la maglia della Serbia contro la Lettonia.

Dusan on fire, proprio come il nuovo acquisto Jonathan David, andato a bersaglio nel 3-0 del Canada alla Romania ma reduce dalla prestazione deludente col Genoa. Visto che entrambi gli attaccanti rientreranno mercoledì dagli impegni con le rispettive nazionali e che all’orizzonte si staglia anche l’esordio in Champions contro il Borussia Dortmund, non è da escludere una possibile staffetta. Già, ma chi sarà in campo nel derby d’Italia?

Dusan o David, chi è in vantaggio? E c’è pure Openda

L’ex Fiorentina continua a mandare messaggi al suo allenatore: gol dopo gol prova a sovvertire le gerarchie, nonostante l’avventura con la Juventus sia ormai giunta (quasi) al capolinea.

Tuttavia, Tudor, che lì davanti ora può contare anche sugli ultimi innesti Openda e Zhegrova, dovrebbe continuare a preferirgli David. Del resto, ‘squadra che non vince non si cambia’, sosteneva il compianto Boskov. E, allora, avanti con l’ex Lille. Vlahovic, finora sempre letale quando entrato a partita in corsa, si candida a essere l’arma da utilizzare nella ripresa.

Chivu in ansia per Lautaro, ecco perché

In casa Inter c’è un pizzico di apprensione per Lautaro Martinez, che sarà l’ultimo calciatore della truppa partita per le nazionali a far ritorno alla Pinetina. Visto il forfait di Leo Messi, il Toro giocherà titolare la prossima sfida delle qualificazioni mondiali sudamericane che l’Argentina disputerà nella notte tra martedì e mercoledì in Ecuador.

Lo sgambetto di Scaloni rischia di consegnare a Chivu un capitano affaticato non solo per il match ma pure per il volo intercontinentale che dovrà affrontare. Il suo rientro è previsto solo tra giovedì e venerdì, mentre il derby d’Italia è in agenda sabato alle 18:00: sarà a tutti gli effetti una corsa contro il tempo, ma la certezza è che tecnico romeno non rinuncerà al suo miglior elemento.