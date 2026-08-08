Juventus-Inter, la grande paura dei tifosi bianconeri dopo aver visto il ko nel derby d'Italia

Passo falso della Juventus in Australia. Dopo la vittoria contro il Chelsea, i bianconeri crollano per 2-1 contro i rivali dell’Inter e subito si accendono le polemiche. Pochi i promossi, tanti i bocciati ed un colpevole su tutti per i tifosi che si scatenano sul web. Le parole di Spalletti a fine gara spiegano cosa migliorare in vista dell’inizio del campionato.
I tifosi attaccano Di Gregorio
A causa del gol subito sotto le gambe da Diouf, i tifosi bianconeri si scatenano sui social contro il portiere italiano: “Non è un test di juventinità, è un problema culturale. Se non capisci il calcio, se sei ignorante come una cerbottana, non puoi giocare nella Juventus. Mai più Di Gregorio!!!”
C’è poi chi scrive: “Di Gregorio è passato da uno dei migliori portieri della lega a un portiere estremamente insicuro che continua ad accumulare errori nella porta juventina. Difficile immaginare un recupero alla Juventus. Proprio per questo, i bianconeri continuano sul mercato in cerca di un nuovo portiere (Vicario?).” E ancora: “Va detto che solo i più ottimisti, visto il costo residuo e l’ingaggio nonché la stagione orribile, potevano pensare a una cessione indolore. O rimane a fare il secondo o va in prestito con esborso di danari per la Juventus.”
I tifosi ci vanno giù pesante: “Di Gregorio è indifendibile da un anno, ha un difetto enorme: come in Inter-Juventus di febbraio fa dei miracoli prodigiosi che vengono dimenticati per delle quaglie pazzesche.” Non si placano gli animi sul web: “Gli insulti sono lo schifo, ma il ragazzo oramai è arrivato al capolinea con la Juventus…entrare in campo con la testa che non c’è non è facile…gli errori ci saranno a ruota libera. Urge vendere o panchina.”
C’è chi resta rammaricato: “6 anni che mi sanguina il cuore e piango per la rabbia ogni santa volta che guardo la Juventus… ma sono io l’idiota lo so. Maledetti…” E infine: “Muani Alajbegovic molto bene (tre allenamenti alle spalle). Tolti Kelly Bremer e Kalulu dietro il nulla totale. Juventus non male tutto sommato considerando che gioca senza attaccante il 1T, senza portiere e che ai ladri i rigori contro non si danno, nemmeno in amichevole.”
Il colpevole della Juventus
I tifosi continuano con gli attacchi al portiere bianconero: “La sorpresa del campionato sarà la Juventus MA SOLO SE riesce a trovare un ottimo portiere , difensore e centrocampista. Di Gregorio via subito. Colpevole!!!” E ancora: “Non che sia una particolare novità, ma Di Gregorio ha bisogno di andarsene dalla Juventus, cambiare ambiente e ricominciare. Altrove può anche tornare un buon portiere (migliore della Serie A due anni fa non venti), in bianconero è finito a livello di testa.”
C’è poi chi scrive: “Non ho detto che è tutta colpa sua Ma se la sfiga ti cambia la carriera non deve pagare dazio la Juventus. Si cambia e di va avanti .Arrivassero 40 milioni (spoiler…non arrivano), sarebbe da accompagnare alla porta.” I tifosi restano scatenati: “Più che altro non avrebbe senso andare a prendere un’altra mezza punta. Poi per come la vedo io la Juventus doveva partire dal portiere e dal centravanti prima di fare il contorno. Poi c’è il capitolo cessioni su cui tocca stendere un velo pietoso.”
Non si placano le polemiche: “Veramente incredibile pensando che la Juventus (che ha fatto tutti i tre goal) giocava con la formazione tipo! Test molto importante!” E infine: “Tra Inter e Juventus c’è una categoria di differenza. Loro hanno un centrocampo e un portiere. Siamo diventati il Manchester Utd italiano.”
Spalletti commenta la disfatta
Al termine dell’amichevole Juventus-Inter, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport commentando gli aspetti tecnici della gara: “Kolo Muani e Alajbegovic? Io li valuto bene, nel senso che, prima di prenderli, li ho guardati attentamente e li conosco bene. Alajbegovic era già seguito precedentemente da Massara, per cui sono cose che ci fanno stare tranquilli. Però poi devono raggiungere una condizione, perché sono arrivati da tre giorni e forse è stata anche una forzatura chiedergli di fare un tempo”.
Spalletti ha poi parlato del fatto che la Juventus debba trovare ancora un equilibrio: “Ecco, sono dei calciatori forti, che hanno un livello importante di calcio, però poi c’è da vedere come riusciremo a trovare gli equilibri, come riusciremo a diventare squadra. Perché stasera l’Inter, nel primo tempo, ha fatto vedere di essere più squadra di noi e quello è un lavoro, un processo che dobbiamo assolutamente fare, perché dobbiamo fare un passo avanti”.