Juventus-Inter, la grande paura dei tifosi bianconeri dopo aver visto il ko nel derby d'Italia

I tifosi bianconeri scaricano tutte le colpe sul portiere Di Gregorio per il gol subito sotto le gambe da un tiro in area di Diouf, Spalletti invita alla calma

Passo falso della Juventus in Australia. Dopo la vittoria contro il Chelsea, i bianconeri crollano per 2-1 contro i rivali dell’Inter e subito si accendono le polemiche. Pochi i promossi, tanti i bocciati ed un colpevole su tutti per i tifosi che si scatenano sul web. Le parole di Spalletti a fine gara spiegano cosa migliorare in vista dell’inizio del campionato.

I tifosi attaccano Di Gregorio

A causa del gol subito sotto le gambe da Diouf, i tifosi bianconeri si scatenano sui social contro il portiere italiano: “Non è un test di juventinità, è un problema culturale. Se non capisci il calcio, se sei ignorante come una cerbottana, non puoi giocare nella Juventus. Mai più Di Gregorio!!!”

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C’è poi chi scrive: “Di Gregorio è passato da uno dei migliori portieri della lega a un portiere estremamente insicuro che continua ad accumulare errori nella porta juventina. Difficile immaginare un recupero alla Juventus. Proprio per questo, i bianconeri continuano sul mercato in cerca di un nuovo portiere (Vicario?).” E ancora: “Va detto che solo i più ottimisti, visto il costo residuo e l’ingaggio nonché la stagione orribile, potevano pensare a una cessione indolore. O rimane a fare il secondo o va in prestito con esborso di danari per la Juventus.”

I tifosi ci vanno giù pesante: “Di Gregorio è indifendibile da un anno, ha un difetto enorme: come in Inter-Juventus di febbraio fa dei miracoli prodigiosi che vengono dimenticati per delle quaglie pazzesche.” Non si placano gli animi sul web: “Gli insulti sono lo schifo, ma il ragazzo oramai è arrivato al capolinea con la Juventus…entrare in campo con la testa che non c’è non è facile…gli errori ci saranno a ruota libera. Urge vendere o panchina.”

C’è chi resta rammaricato: “6 anni che mi sanguina il cuore e piango per la rabbia ogni santa volta che guardo la Juventus… ma sono io l’idiota lo so. Maledetti…” E infine: “Muani Alajbegovic molto bene (tre allenamenti alle spalle). Tolti Kelly Bremer e Kalulu dietro il nulla totale. Juventus non male tutto sommato considerando che gioca senza attaccante il 1T, senza portiere e che ai ladri i rigori contro non si danno, nemmeno in amichevole.”

Il colpevole della Juventus

I tifosi continuano con gli attacchi al portiere bianconero: “La sorpresa del campionato sarà la Juventus MA SOLO SE riesce a trovare un ottimo portiere , difensore e centrocampista. Di Gregorio via subito. Colpevole!!!” E ancora: “Non che sia una particolare novità, ma Di Gregorio ha bisogno di andarsene dalla Juventus, cambiare ambiente e ricominciare. Altrove può anche tornare un buon portiere (migliore della Serie A due anni fa non venti), in bianconero è finito a livello di testa.”

C’è poi chi scrive: “Non ho detto che è tutta colpa sua Ma se la sfiga ti cambia la carriera non deve pagare dazio la Juventus. Si cambia e di va avanti .Arrivassero 40 milioni (spoiler…non arrivano), sarebbe da accompagnare alla porta.” I tifosi restano scatenati: “Più che altro non avrebbe senso andare a prendere un’altra mezza punta. Poi per come la vedo io la Juventus doveva partire dal portiere e dal centravanti prima di fare il contorno. Poi c’è il capitolo cessioni su cui tocca stendere un velo pietoso.”

Non si placano le polemiche: “Veramente incredibile pensando che la Juventus (che ha fatto tutti i tre goal) giocava con la formazione tipo! Test molto importante!” E infine: “Tra Inter e Juventus c’è una categoria di differenza. Loro hanno un centrocampo e un portiere. Siamo diventati il Manchester Utd italiano.”

Spalletti commenta la disfatta

Al termine dell’amichevole Juventus-Inter, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport commentando gli aspetti tecnici della gara: “Kolo Muani e Alajbegovic? Io li valuto bene, nel senso che, prima di prenderli, li ho guardati attentamente e li conosco bene. Alajbegovic era già seguito precedentemente da Massara, per cui sono cose che ci fanno stare tranquilli. Però poi devono raggiungere una condizione, perché sono arrivati da tre giorni e forse è stata anche una forzatura chiedergli di fare un tempo”.

Spalletti ha poi parlato del fatto che la Juventus debba trovare ancora un equilibrio: “Ecco, sono dei calciatori forti, che hanno un livello importante di calcio, però poi c’è da vedere come riusciremo a trovare gli equilibri, come riusciremo a diventare squadra. Perché stasera l’Inter, nel primo tempo, ha fatto vedere di essere più squadra di noi e quello è un lavoro, un processo che dobbiamo assolutamente fare, perché dobbiamo fare un passo avanti”.

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