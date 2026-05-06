Juventus, è guerra a distanza all’Inter su Muharemovic: perché i bianconeri “rivogliono” il difensore del Sassuolo

Il difensore bosniaco, cresciuto nella Next Gen al fianco di Kenan Yildiz, è l'obiettivo numero uno di Marotta e Ausilio: ecco cosa serve per strapparlo al Sassuolo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Non è più un mistero che Tarik Muharemovic sia in cima al taccuino della dirigenza dell’Inter. Il difensore del Sassuolo, in attesa di capire quale sarà il futuro di Alessandro Bastoni, è la prima richiesta di Chivu in vista del mercato estivo, complici i probabili addii di Acerbi e De Vrij. C’è un però. E c’è di mezzo la Juve, club in cui il bosniaco è cresciuto grazie al progetto Next Gen, diventando uno dei più grandi amici di Kenan Yildiz. È guerra a distanza tra le due big della Serie A, ma occhio alla concorrenza che arriva dai top campionati europei.

Muharemovic obiettivo numero uno dell’Inter: c’è l’inserimento della Juve

Chiudere l’affare prima del Mondiale. Sì, perché (ahinoi) Muharemovic in America ci sarà e l’Inter sa bene cosa vorrebbe dire imbastire un’operazione solo dopo la kermesse, in grado di far lievitare non poco i prezzi dei cartellini dei singoli calciatori. Come l’Inter, lo sa bene anche la Juventus, forte della percentuale sulla futura rivendita (50%) che si è riservata nella trattativa chiusa nell’agosto 2024 con il Sassuolo.

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All’epoca, il club neroverde si aggiudicò le prestazioni sportive del gigante bosniaco con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto, riscattandolo al termine della cavalcata trionfale in Serie B e blindando il ragazzo lo scorso ottobre con un prolungamento di contratto fino al 2031. Un rinnovo che nascondeva una velata promessa: nessuno tarperà le ali ad un talento simile, ma tutto si farà alle condizioni del Sassuolo.

Carnevali, ad degli emiliani, è un veterano del calciomercato e vanta ottimi rapporti con Juve ed Inter, pur essendo consapevole che la società nerazzurra si è mossa con largo anticipo per Muharemovic, strappando subito un sì di massima del ragazzo, che ripercorrerebbe volentieri le orme del suo connazionale Edin Dzeko. I bianconeri, invece, non hanno puntato fino in fondo sul classe 2003, lasciandolo andare e facendo così passi indietro nelle preferenze del giocatore in ottica futura. Qui, però, potrebbero incidere due fattori non indifferenti: l’amicizia con Yildiz e l’eventuale cessione eccellente di Gleison Bremer.

Arrivato a Torino dall’Austria nell’estate del 2021, Muharemovic si è messo in mostra prima in Under 19 e successivamente con la maglia della Juventus Next Gen, che ha indossato in 57 occasioni mettendo a segno anche due reti. Da lì, un crescendo, tra esordio in Serie A e poi il campionato da protagonista con i colori del Sassuolo in Serie B, dominando in lungo e in largo il campionato. In questa stagione, invece, l’anno della consacrazione, impreziosito dalla storica qualificazione ai Mondiali con la sua Bosnia.

Quanto vale il cartellino di Muharemovic: le cifre dell’affare

Il Sassuolo non ha fretta. Più concorrenti si aggiungeranno al tavolo da gioco, più sarà alta la base d’asta. Poi, però, ci sono anche trattative che vanno avanti da settimane e “promesse” che non possono essere del tutto disattese. È proprio il caso dell’Inter, che vorrebbe inserire anche un giovane dell’U23 nell’operazione, così da abbassare la quota “cash”. Al momento, sembra utopistico chiudere a 25 milioni complessivi, come vorrebbero Marotta e Ausilio, ecco perché i neroverdi ascolteranno tutte le proposte che arriveranno sulla scrivania.

Una cifra di partenza piuttosto bassa sia per il Sassuolo sia per la Juventus, con la Vecchia Signora che incasserebbe 8-10 milioni in meno rispetto a quanto previsto. E allora, ecco che riportare Muharemovic all’ovile potrebbe essere l’idea giusta, considerando la percentuale sulla futura rivendita, che ammortizzerebbe i costi dell’affare. In più, significherebbe non rinforzare ulteriormente i neo campioni d’Italia, guardando al prossimo campionato con rinnovate ambizioni, complice la permanenza di Luciano Spalletti in bianconero.

Uno “sgarbo” di mercato, come quelli di una volta. Nulla è scritto, nulla è scontato. Conta la parola di Muharemovic, ma conta soprattutto l’intesa tra i club, vista la crescita del ragazzo e della sua valutazione. Una plusvalenza che farebbe sorridere, a prescindere, i bilanci di Sassuolo e Juventus. L’Inter, però, non ha intenzione di mollare: l’obiettivo è portare in nerazzurro il 23enne prima del Mondiale, senza aspettare evoluzioni sul fronte Bastoni. La colonna della Nazionale, reduce da una stagione difficile sotto il profilo personale, potrebbe lasciare Milano, ma non per offerte al ribasso. Serviranno almeno 60 milioni e l’estate è lunga.

L’incognita Premier: possibile un’offerta da 40 milioni per Muharemovic

A far saltare il banco, come di consueto, potrebbe essere la Premier League. Solo da lì, infatti, arriverebbe un assegno da 30-35 milioni di euro cash, che metterebbe subito la parola fine alle ostilità. Del resto, qualora arrivasse davvero una proposta da circa 40 milioni al Sassuolo non ne beneficerebbe soltanto il club neroverde. Sarebbe ancor più importante il tesoretto della Juve, che ha già registrato una plusvalenza di tre milioni di euro al momento della cessione agli emiliani, dopo aver prelevato il ragazzo a parametro zero nel 2021.

E dalla Liga? Il futuro di Muharemovic si intreccerebbe proprio con quello di Alessandro Bastoni: se il Barcellona, per esempio, decidesse di non assecondare le richieste dell’Inter e di virare su un profilo più giovane, ma altrettanto strutturato fisicamente. Buone doti tecniche e ampi margini di miglioramento, quelli che contraddistinguono l’identikit dello stesso Tarik. Tutto ancora apertissimo.