Juventus, è “Marotta League” anche d’estate: la decisione della FIGC fa discutere ma la Roma è la squadra più “aiutata”

La decisione della FIGC di dare il via alla finestra di calciomercato il 29 giugno permetterà ai club italiani di chiudere plusvalenze da registrare sul bilancio corrente. E ripartono le accuse all’Inter

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una notizia di quello che può passare inosservata, soprattutto quando il campionato è ancora in corso e ci sono ancora tanti verdetti da stabilire. Ma la decisione della FIGC di dare il via al mercato estivo il prossimo 29 giugno può avere un effetto molto importante per le società italiane. Un beneficio per tutte, senza dubbio, ma soprattutto per le squadre che devono fare quadrare ancora i conti. Quando si parla di plusvalenze, i tifosi della Juventus vanno subito all’attacco mettendo ancora una volta i rivali dell’Inter nel mirino.

Le date del calciomercato: l’annuncio della FIGC

La decisione della FIGC sulle date del calciomercato della prossima stagione agonistica risalgono a qualche settimana fa. Alla fine di aprile, il Consiglio federale ha infatti annunciato l’approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti. Detto in soldoni, il mercato estivo comincerà il 29 giugno per terminare alle 20 del 1 settembre per la serie A, mentre per la serie B il periodo di trattative va dal 1 luglio al 1 settembre. Decisa anche la finestra di gennaio che va dal 2 gennaio alle 20 del 1 febbraio 2027.

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La decisione della FIGC di anticipare l’apertura del calciomercato estivo rappresenta un vero e proprio salvagente per le società della serie A. Per quasi tutti i club professionistici l’anno fiscale si chiude il 30 giugno. Grazie all’apertura anticipata, i club possono vendere i calciatori e registrare immediatamente le plusvalenze generate all’interno dell’esercizio corrente, una possibilità che permetterebbe ad alcune società di regolare i conti anche in virtù dei parametri del Fair Play Finanziario della Uefa e della stessa FIGC.

La Roma è la più “aiutata”

Una norma che sarà di aiuto a tanti club italiani anche se la prima squadra che viene in mente che gioverà di questa soluzione è senza dubbio la Roma. La qualificazione alla Champions League è ormai a un passo, il club capitolino ha necessità di riuscire a mettere a segno plusvalenze stimate tra i 25 e i 35 milioni per riuscire a centrare i target del Fair Play Finanziario della Uefa. Le altre due squadre nche possono beneficiare della norma sono Inter e Juventus con i nerazzurri che puntano a chiudere il bilancio con un utile positivo intorno ai 10 milioni di euro. Diversa la situazione della Juventus soprattutto se in extremis non dovesse essere centrata la qualificazione in Champions League, si parla di un buco intorno ai 58 milioni di euro con il club bianconero che potrebbe essere costretto a qualche cessione eccellente.

La “Marotta League” sui social

La decisione della FIGC però diventa subito argomento di discussione sui social. Il tasto “plusvalenze” continua a rimanere dolente per i tifosi della Juventus dopo la penalizzazione subita nella stagione 2022/2023 e la decisione della FIGC viene letta come un favore all’Inter nell’ennesima riedizione di quella che ormai sui social è diventata famosa come la “Marotta League”. “La Juventus è stata penalizzata per operazioni che hanno impattato in modo quasi irrilevante e che comunque anche se non fossero state effettuate non avrebbero influito sulla possibilità di iscriversi al campionato. Oggi il sistema viene legittimato dalla FIGC con un presidente dimissionario che può svolgere solo gli affari ordinari”.

Nelle ultime ore i post contro l’Inter si sono andati moltiplicando: “Se si possono chiamare i designatori e chiedere di cambiare un arbitro, perché non si può anticipare le plusvalenze al 29 giugno?”, commenta Giorgio. Per i tifosi bianconeri dunque la nuova decisione della FIGC nasce proprio per aiutare la società del presidente Marotta ma c’è chi accusa anche il candidato alla presidenza della Federcalcio, Giovanni Malagò: “Una delle squadre che beneficerà del giochetto è proprio la squadra di Malagò. Che malfidati che siamo”.