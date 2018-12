Juventus-Inter prosegue su Twitter: gaffe da non credere

Che la Juventus vinca quasi sempre non è una novità. La Serie A conosce la “sentenza” da ormai sette anni, ma anche nel mondo del calcio femminile la realtà ha preso una piega “preoccupante” per la concorrenza, se è vero che al primo anno di vita la Juventus Women ha conquistato il campionato al termine di un appassionante testa a testa con il Brescia (che ha poi ceduto il titolo sportivo al Milan, attuale capolista della Serie A), risolto con lo spareggio giocato a La Spezia e vinto dalla Juventus ai rigori proprio poche ore dopo la conquista aritmetica da parte della squadra di Allegri dello scudetto della stagione 2017-2018.

Si può quindi dire che al momento solo la Juventus Under 23, creata in fretta e iscritta al campionato di Serie C, incontri qualche difficoltà, dato che anche la formazione Primavera, dopo qualche stagione di appannamento, è tornata a brillare, in campionato come in Youth League. E a proposito di Primavera e di calcio femminile, per scovare qualche errore in casa bianconera bisogna ricorrere al web e per la precisione al social media manager che ha commesso non uno, ma due svarioni incredibili nell’annunciare la partita valida appunto per il campionato Primavera tra i bianconeri e la Fiorentina, che era in programma per sabato. L’annuncio è finito, per sbaglio, sull’account Juventus FC Women invece che su quello Juventus FC Youth. Può capitare, meglio di no, ma nulla di irreparabile.

Molto più clamoroso è stato l’hashtag comparso al di sotto di quelli #Primavera e #JuventusFiorentina. Incredibile, ma vero, i tifosi bianconeri hanno dovuto leggere un #ForzaInter apparentemente senza spiegazione. Tutto vero, così anche se, inevitabilmente, l’originale “invito” è sparito già dopo pochi minuti, la gaffe rimane ed è diventata virale in pochissimo tempo, molto più rapidamente rispetto a quanto impiegato per rimuovere il post. Va bene che poche ore prima si era giocata Juventus-Inter, ma il granchio resta. Ininfluente, comunque, perché la partita contro la Fiorentina è stata vinta per 3-2, dopo che la Juventus era stata sotto di due reti: proprio come in uno Juve-Fiorentina ben più famoso, del 4 dicembre ’94, quello del super-gol di Del Piero.



