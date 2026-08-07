Il tecnico della Juventus presenta la sfida con l’Inter e mette in dubbio l’acquisto di un altro centravanti. Yildiz giocherà di più, l’incontro con Bastoni dopo il caso Kalulu

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Sarà pure calcio d’agosto, ma Juventus-Inter resta pur sempre il derby d’Italia. Cambia poco che si giochi a Perth: l’attenzione è altissima, non solo per valutare il livello di preparazione delle due squadre, ma anche perché i bianconeri ritroveranno di fronte Bastoni dopo le polemiche dello scorso campionato legate alla simulazione che portò all’espulsione di Kalulu. Dell’accoglienza riservata al difensore della Nazionale e delle strategie di mercato ha parlato Spalletti nella conferenza stampa della vigilia dell’amichevole di lusso in programma sabato 8 agosto in Australia alle 13:00 italiane.

Spalletti e il bomber da 20 gol: la Juventus punta sulla cooperativa del gol?

Dopo gli arrivi di Ekhator, Alajbegovic e Kolo Muani, il mercato offensivo della Juventus non può ancora considerarsi concluso. O meglio, Carnevali e Massara stanno lavorando per capire se esistano i margini per riportare in Italia Zirkzee, che al Manchester United non si è confermato. Sollecitato sul possibile acquisto di un nuovo centravanti, Spalletti ha però sorpreso con una risposta criptica, aprendo alla teoria della cooperativa del gol. “Abbiamo preso calciatori che nella loro somma riusciranno a superare quei numeri”, ha spiegato il tecnico, sottolineando come “non sia importante averne uno da 20 gol”.

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Poi ha aggiunto: “Anche senza il centravanti fisico, seppure Ekhator abbia un po’ quelle caratteristiche, abbiamo Kolo Muani che riempie l’area. E Alajbegovic è uno che può segnare”. Una porta, però, resta aperta: “È un po’ una casella scoperta, però con quello che abbiamo a disposizione e le operazioni che abbiamo definito sul mercato, si può sopperire con il lavoro di tutti”.

Mercato Juventus, nuovi colpi in arrivo e l’annuncio su Yildiz

La Juventus continua a monitorare anche altri reparti. Da tempo il club è alla ricerca di un portiere e di un difensore: con Suzuki ormai vicino al PSG, per la porta il principale obiettivo resta Vicario, mentre in difesa prosegue il pressing su Lucumì del Bologna. Alla vigilia della prima sfida stagionale contro l’Inter, dopo il successo ottenuto contro il Chelsea, Spalletti si è limitato ad ammettere che “in questo momento abbiamo nel mirino un paio di cose ben definite”.

Il match dell’Optus Stadium di Perth avrà però un protagonista annunciato: Kenan Yildiz. Il talento turco, infatti, avrà più spazio rispetto all’amichevole contro i londinesi. “Non so se sarà titolare, ma penso di fargli giocare un tempo o quasi un tempo”, ha annunciato l’allenatore di Certaldo.

Juventus-Inter, Spalletti ritrova Bastoni dopo il caso Kalulu

Il clima estivo aiuta a stemperare gli animi. Non c’è spazio per le polemiche che hanno accompagnato per mesi il derby d’Italia dello scorso febbraio in seguito all’espulsione di Kalulu causata dalla simulazione di Bastoni. Spalletti non vede però alcun problema in vista del nuovo confronto con il difensore nerazzurro. Anzi, secondo il tecnico bianconero “sarà semplice”. Perché “noi daremo seguito a ciò che abbiamo fatto dopo quella partita, ovvero non creare grossi strascichi. Il nostro obiettivo è solo fare una bella partita contro la squadra più forte del nostro campionato e imparare più cose possibili per arrivare al loro livello”.