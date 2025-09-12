Juventus, Tudor sbotta su Koopmeiners, poi rivela come stanno Zhegrova e Conceicao e il modulo anti Inter

La risposta piccola dell'allenatore bianconero all'ennesimo domanda su Koop: "Lasciatelo in pace". Openda potrebbe avere subito una chance, le mosse per il derby d'Italia

Alla vigilia del derby d’Italia tra Juventus e Inter Tudor ridimensiona l’importanza della partita nell’economia della stagione, s’infastidisce all’ennesima domanda su Koopmeiners e fornisce alcune indicazioni – soprattutto in attacco – sulla squadra che affronterà i nerazzurri. Poi fa il punto sulle condizioni Conceicao e Zhegrova.

Juventus-Inter, il derby d’Italia secondo Tudor

Il post sosta offre subito uno dei match più attesi del campionato: il derby d’Italia. “Sono state due settimane particolari, è sempre così dopo le nazionali. Ma le sensazioni sono positive” dice Tudor nella conferenza stampa che precede la super sfida dello Stadium.

“Se è una partita speciale? Lo sono tutte. Siamo solo alla terza di campionato, ne mancano 35 dopo. Per noi non è un esame di maturità, è una gara da giocare. Però è bello misurarsi con la squadra che negli ultimi 4-5 anni ha sempre avuto la rosa più forte”.

Una o due punte e chi in attacco? Le mosse

L’arrivo di Openda in chiusura di mercato consente a Tudor di avere a disposizione tre prime centravanti. Nei giorni scorsi è anche emersa l’ipotesi di un modulo a due punte, ma l’ex Verona e Lazio frena: “Finora abbiamo sempre giocato con un centravanti e due trequartisti e la scelta è il frutto di un percorso durato mesi. Da parte mia c’è ora da fare un lavoro per sfruttare al massimo la rosa, anche giocando in modo diverso”.

I due attaccanti sì, ma non subito. “Ci vuole tempo, è giusto andare avanti con una sola punta”. Secondo l’allenatore, Openda ha le caratteristiche per giocare da prima punta, mentre David può adattarsi da seconda. “Vlahovic? Può coprire entrambi i ruoli”.

Come stanno Zhegrova, Conceicao e Vlahovic

Il tecnico della Juventus sottolinea come Openda sia già pronto al punto da non escludere un suo possibile impiego dal primo minuto contro l’Inter. Per Conceicao, rientrato anzitempo per un fastidio muscolare, ogni decisione è al momento rinviata. “Siamo 50 e 50, vedremo domani”.

Non ci sarà Zhegrova. “Non ci potrà dare subito una mano perché viene da un lungo stop. Deve riprendersi fisicamente e alzare il livello”. E annuncia che “nelle prossime due gare non sarà convocato: da Verona sarà a disposizione”. Così, invece, su Vlahovic: “Non ha mai avuto numeri così, ha segnato anche con la sua nazionale. Meglio di così non può stare”.

Tudor sbotta su Koopmeiners

All’ennesima domanda sul grande acquisto della scorsa stagione che in bianconero non è riuscito a confermare quanto mostrata all’Atalanta, Tudor perde la pazienza.

La risposta è piccata: “Avete una fissazione per Koopmeiners che non capisco. Lasciamolo in pace. È un ragazzo per bene, che ci tiene. Ha qualità e farà bene”.