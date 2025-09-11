Juventus-Inter, Vlahovic osservato speciale: Tudor punta su di lui, Marotta prepara la mossa per gennaio

Nonostante i due gol in due partite, Vlahovic a giugno lascerà la Juventus a parametro zero: alla porta si è presentato Beppe Marotta manifestando il forte interesse del'Inter

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Dusan Vlahovic è indiscutibilmente il protagonista di questo inizio di stagione della Juventus, nel bene e nel male. L’attaccante è ufficiosamente fuori dai progetti dei bianconeri e il suo contratto scade a giugno 2026, senza prospettive concrete di rinnovo. Eppure nelle prime due partite si è scatenato: gol contro il Parma e rete decisiva a Marassi contro il Genoa, a dimostrazione che fino a che rimane alla Juventus vuole aiutare la squadra. Verosimilmente anche per un tornaconto personale per guadagnarsi la miglior chiamata possibile a giugno. E un’idea porta alla sponda nerazzurra di Milano.

L’Inter ci prova per Vlahovic: la clamorosa idea

Infatti l’indiscrezione delle ultime ore riguarda un forte interessamento da parte dell’Inter nei confronti di Dusan Vlahovic. I nerazzurri, prossimi avversari della Juve sabato alle 18:45 allo Stadium, si sono mossi nelle scorse settimane per dei sondaggi con il suo entourage. Per il momento non c’è nulla di concreto, solo colloqui conoscitivi per capire la situazione. Ma nessun dirigente meglio di Marotta sa come dialogare e convincere i giocatori a parametro zero. Senza citare i vari Pirlo e Dani Alves alla Juventus, basta guardare la rosa di oggi dell’Inter: Thuram, Calhanoglu e Mkhitaryan sono e sono state pedine fondamentali per il ciclo dei nerazzurri, tutti arrivati a parametro zero, strappandolo alla concorrenza. Come potrebbe essere con Vlahovic.

Juventus-Inter, Vlahovic titolare? Tudor ci pensa

Per ora l’unica cosa concreta tra Vlahovic e l’Inter è il rapporto da avversari nel Derby d’Italia di sabato. Finora Tudor, suo grande estimatore, gli ha concesso solamente 38 minuti in due partite, che però il serbo ha fatto fruttare bene. La fine del mercato però ha portato rinforzi importantissimi in attacco, come Openda e Zhegrova. Da una parte tolgono responsabilità sulle spalle del serbo, e gli effetti già si sono visti. È evidente come sia più calmo e sereno, dopo anni di “sofferenza” reggendo tutta la pressione dell’ambiente juventino sulle spalle. Dall’altra però rischia di togliergli spazio. Infatti per sabato, la logica lo vorrebbe titolare dopo le ultime due uscite, e Tudor ci sta anche pensando. Ma c’è anche Openda a giocarsi un posto dal primo minuto con lui.

Vlahovic, inevitabile la cessione a parametro zero

Qualunque sia la decisione di Tudor, non sarà certamente un maggiore minutaggio a far cambiare idea al club e all’entourage del giocatore. La spaccatura è troppo profonda, a meno di un miracolo di mediazione di Comolli, che la situazione Vlahovic se l’è vista arrivare in faccia senza possibilità di replica. Difficile anche vederlo partire a gennaio per un minimo conguaglio economico. Verosimilmente le pretendenti aspetteranno giugno per prenderlo a parametro zero. Per il bilancio dei bianconeri sarà una mazzata gigantesca con una minusvalenza totale di circa 80 milioni di euro. L’unica nota positiva è che ci sarebbe più spazio salariale con i 41 milioni lordi a lui destinati.