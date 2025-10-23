Juventus, l’intervento killer di Diaz su Thuram scatena un putiferio. Il record negativo di Tudor, bufera su Openda

Il match con il Real Madrid lascia l’amaro in bocca ai tifosi della Vecchia Signora che se la prendono anche con l’arbitro Vincic. L’attaccante belga si divora la chance del pareggio e finisce sotto accusa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Juventus esce a testa alta dalla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid ma torna a casa senza punti e ancora senza vittorie. Se a inizio stagione a far preoccupare i fan della Vecchia Signora era stata la fase difensiva, ora i bianconeri creano un po’ di ansia per l’incapacità di andare a segno visto che con la sfida di Champions arrivano a tre le gare senza segnare e a 7 quelle senza vittoria.

L’intervento di Brahim Diaz su Thuram

Al 61’ arriva un episodio che fa molto discutere. A centrocampo l’ex giocatore del Milan, Brahim Diaz, interviene in maniera molto dura su Thuram. Intervento nettissimo che anche l’arbitro Vincic ravvede ma che decide di punire soltanto con un cartellino giallo. Un episodio però che avrebbe potuto portare anche all’espulsione del giocatore permettendo alla Juventus di giocare l’ultima mezz’ora con un uomo in più.

Sui social esplode la rabbia dei tifosi bianconeri: “Fa parte delle solite schifezze contro la Juventus”. E ancora: “A Madrid è tutto concesso”. I fan della Vecchia Signora se la prendono anche con un vecchio obiettivo: “Fin quando ci sarà Ceferin queste cose succederanno sempre”.

La bufera su Openda

Al minuto 85 la Juventus ha una clamorosa occasione per riuscire a trovare il gol del pareggio, la palla in area di rigore è per Openda. L’ex attaccante del Lipsia però invece di cercare subito la conclusione, tocca il pallone un po’ troppe volte e finisce per gettare alle ortiche una chance per rimettere in equilibrio la partita. Il 25enne belga è stato uno dei grandi colpi dell’ultimo mercato bianconero e fino a questo momento non è riuscito a rispondere alle attentive. E sui social i tifosi sono pronti a scaricarlo. “Abbiamo speso 50 milioni per questo pacco”, la sentenza di Baxxi. E sono tanti i fan bianconeri che si scagliano all’attacco: “Sto ancora aspettando che Openda faccia la prima cosa giusta da quando è alla Juventus”. E ancora: “E’ davvero un bidone assoluto. Pagati 45, soldi letteralmente buttati”.

Real Madrid-Juventus: le pagelle

Il record negativo di Tudor

Una prestazione positiva quella della Juventus sul campo del Real Madrid, difficile riuscire indenni da uno dei campi più difficili d’Europa. Ma contro un avversario di grande livello, la squadra di Tudor ha dimostrato di poter giocare alla pari. Ma i numeri sono comunque contro il tecnico croato che si rende protagonista di un record negativo: la Juve infatti non vince da 7 partite consecutive tra campionato e coppe (5 pareggi e due sconfitte) e si tratta della serie negativa più lunga dal periodo di aprile-maggio del 2009 quando sotto la guida di Claudio Ranieri, i bianconeri rimasero senza vittoria per otto match.