Juventus, intrigo Dybala-Icardi-Higuain: la mossa di Wanda Nara

La Juventus ha già scelto l’attacco della prossima stagione: al fianco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo ci saranno Paulo Dybala e… Mauro Icardi. La Joya, dopo essere stata tre volte a un passo dalla cessione lo scorso agosto, è ora un elemento imprescindibile della rosa di Maurizio Sarri, tanto che i dirigenti bianconeri stanno per intavolare la trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore.

La Vecchia Signora vuole blindare la punta 26enne, e negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con Jorge Antun, che cura gli interessi del giocatore. Secondo Tuttosport l’intenzione delle due parti è rivedersi a marzo, dopo il ritorno degli ottavi di Champions League, per trovare un accordo.

Dybala ha un contratto in scadenza nel 2022: potrebbe prolungare fino al giugno del 2025, con deciso ritocco dell’ingaggio, che passerebbe dai 7 milioni di euro attuali ai 10.

La mossa della Juventus sbarra di fatto la strada a Gonzalo Higuain: il Pipita, negli ultimi tempi visibilmente irritato per le sostituzioni o per la mancata titolarità proprio a vantaggio di Dybala, avrebbe ricevuto un sondaggio da parte dal Psg, pronto ad accaparrarselo a giugno.

Da qui il possibile intrigo di mercato che vede protagonisti il ds Paratici, la sua controparte a Parigi Leonardo, e la moglie agente di Mauro Icardi, Wanda Nara. Maurito è ritenuto l’erede ideale del Pipita, che si trasferirebbe invece in Francia.

L’affare è complicato e con diversi scogli (in primis il riscatto dall’Inter), ma le parti sono al lavoro: gli uomini di mercato della Juve puntano a ricavare una cifra intorno ai 20 milioni dalla cessione di Higuain, che ammortizzerebbe in parte la spesa per l’ingaggio di Icardi.

