Juventus invincibile, Allegri chiede di più

Meglio di così, dopo un mese e mezzo di stagione, Max Allegri proprio non poteva fare. Dieci vittorie su dieci partite tra tutte le competizioni, avvio da record per la Juventus, che mai aveva raccolto tanto a questo punto dell’anno neppure nelle ultime sette, trionfali stagioni: "Oggi i ragazzi hanno giocato la partita più bella a livello tecnico della stagione, concedendo poco o niente all'Udinese e creando molto in una partita che presentava rischi – ha detto il tecnico livornese a 'Sky Sport' – Abbiamo mostrato grande maturità, usando tutto il campo e non mostrando mai fretta nel palleggio. E non ci siamo mai rilassati. Siamo in crescendo nella condizione fisica, ma la sosta farà bene".

Visto lo strapotere, non resta che darsi dei micro-obiettivi per trovare nuovi stimoli. Come ridurre il numero dei gol subiti e giocare anche partite più impegnative con tre attaccanti puri: "Con i sette con cui abbiamo difeso abbiamo fatto bene. Finora abbiamo fatto due gare senza prendere gol, bisogna fare un bel filotto”.

Prima della partita il ds Paratici ha anticipato un lungo futuro sulla panchina bianconera per Allegri, atteso a un futuro da manager: "Sul mercato decidiamo insieme. Io do delle idee, poi Fabio è bravissimo a pescare i giocatori, ma sono fortunato ad avere uno staff che lavora molto, non riuscirei a seguire tutto".



SPORTAL.IT | 06-10-2018 21:00