Juventus, James Rodriguez si avvicina

Il futuro di James Rodriguez, attualmente al Bayern Monaco (in prestito dal Real Madrid) potrebbe essere alla Juventus. Tante le indiscrezioni che vorrebbero i bianconeri in trattativa con i blancos per il talento colombiano, non felicissimo in Baviera.

Si parla di una possibile intesa attorno ai 55 milioni di euro. L'eventuale arrivo di James Rodriguez, potrebbe portare alla cessione di Dybala, valutato non meno di 100 milioni di euro (sotto contratto con i bianconeri sino al giugno del 2022).

SPORTAL.IT | 07-02-2019 08:50