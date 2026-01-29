Juventus, chi è Jhon Duran del Fenerbahce, nuovo obiettivo per l'attacco: trattative avviate, il Tottenham non libera Kolo Muani

Centravanti colombiano classe 2003, i bianconeri avrebbero fatto un'offerta per il prestito del giocatore di proprietà dell'Al-Nassr. Dopo Mateta, En-Nesyri e Kolo Muani, è l'ultimo obiettivo ancora raggiungibile

Il tempo stringe, la chiusura del calciomercato invernale incombe, il calendario non aspetta. Le esigenze cambiano in corso d’opera, e la Juventus lo sta provando sulla propria pelle. Dal centrocampista al terzino destro, passando per un vice-Yildiz: ora, tutte le attenzioni sono concentrate sull’attaccante.

Juventus, l’attacco è la priorità

Perché se da un lato Spalletti ha ridato nuova vita a Jonathan David, che ha ritrovato gol e sorriso, altrettanto non può dirsi per Lois Openda, che nell’ultima sfida contro il Monaco è apparso ancora molto indietro. La ricerca dell’attaccante in casa bianconera è diventata dunque il nuovo focus: da Mateta del Crystal Palace, rifiutato per le richieste troppo onerose degli inglesi, a En-Nesyri sfumato quando sembrava ormai fatta.

Kolo Muani, il Tottenham dice no

Infine Kolo Muani: ma in questo caso certi amori dopo giri immensi non sono tornati indietro, perché il Tottenham (come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky) non ha intenzione di interrompere il prestito dal Psg. L’attaccante avrebbe accolto di buon grado il rientro a Torino dopo i sei mesi in prestito dello scorso campionato, il Psg non si sarebbe messo di traverso, ma gli Spurs hanno opposto il diritto di veto.

Juve, occhi su Duran

Come inevitabile che sia, in casa Juventus si è iniziato a sondare possibili alternative offensive. In particolare, dalla Turchia sono rimbalzate indiscrezioni su una presunta offerta bianconera per Jhon Duran, giocatore del Fenerbahçe in prestito dall’ Al-Nassr. Lo riporta il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu.

Duran fu già obiettivo del Milan

Nato il 13 dicembre 2003 a Medellín, è alto 1,85: mancino naturale, prima punta fisicamente forte, è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Già nel mercato invernale del 2024 il Milan si era interessato a lui quando ancora vestiva la maglia dell‘Aston Villa prima che la trattativa si arenasse. Il suo contratto con l’Al-Nassr scade il 30 giugno 2030: l’ipotesi è che il Fenerbahce voglia in qualche modo venire incontro alla Juventus dopo la fumata grigia per En-Nesyri di qualche giorno fa.

Chi è Jhon Duran

Forte fisicamente ma anche tecnicamente, è stato paragonato al primo Duvan Zapata, di cui tra l’altro è grande fan. Nel 2023 l’Aston Villa lo acquistò dai Chicago Fire in Mls nel mercato di gennaio per 16,64 milioni di euro con contratto fino al 2027. In Inghilterra ha messo a segno 20 gol in 78 presenze, esperienza nel complesso positiva. Il 31 gennaio 2025 approda all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per la cifra di 77 milioni di euro. Girato in prestito al Fenerbahçe di José Mourinho, in Turchia Duràn ha confermato il suo buon fiuto del gol: 21 presenze, 5 gol e 3 assist.

Duran nel segno di Falcao

Valutato attualmente intorno ai 32 milioni di euro, è sicuramente un attaccante giovane con ampi margini di crescita, e molti club europei sono vigili su di lui. Ha esordito a 18 anni con la maglia della Nazionale colombiana, entrando in campo in amichevole contro il Guatemala al posto di Radamel Falcao, on la quale vanta 3 gol in 17 presenze.