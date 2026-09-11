Kaio Jorge incanta con il Cruzeiro e attira il Bayern Monaco: la Juventus può incassare altri milioni. Spalletti pensa a come risolvere l'emergenza contro il Sassuolo

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La Juventus non è riuscita a piazzare tutti i suoi esuberi, eppure ha incassato 17,4 milioni dalla cessione di Muharemovic – di proprietà del Sassuolo – al Leeds, grazie al diritto al 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco. Ora Carnevali tifa per il Bayern Monaco, stregato dai colpi dell’attaccante brasiliano Kaio Jorge, che – forse ancora troppo acerbo – in Italia non era riuscito a lasciare il segno. Dal mercato al campo: domenica i bianconeri saranno impegnati proprio contro i neroverdi al Mapei Stadium e Spalletti pensa di attingere dalla Next Gen per fronteggiare l’emergenza.

Kaio Jorge incanta in Brasile: lo vuole il Bayern Monaco

Kaio Jorge spera di conquistare presto la fiducia di Carlo Ancelotti, ma intanto ha già catturato l’attenzione del Bayern Monaco grazie alle prestazioni che sta sfoderando con la maglia del Cruzeiro. Da quando, nell’estate del 2024, è approdato nel club di Belo Horizonte, il 24enne ex Juventus ha segnato 50 gol e confezionato 13 assist nelle 108 presenze totali collezionate, laureandosi capocannoniere del Brasileirao 2025 con 21 sigilli.

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Nei mesi scorsi lo aveva cercato anche il Flamengo, ma il Cruzeiro era riuscito a resistere all’assalto dei rossoneri. Ora, però, sulle tracce dell’attaccante c’è addirittura il Bayern, che potrebbe decidere di staccare un assegno da 45 milioni di euro per portare il giocatore in Bundesliga.

Kaio Jorge come Muharemovic: quanto può incassare la Juventus

Se per Muharemovic la Juventus aveva conservato il 50% sulla futura rivendita, per il brasiliano la percentuale scende al 30%. Poco male, perché se Kaio Jorge dovesse davvero essere ceduto al Bayern Monaco per 45 milioni, i bianconeri riceverebbero circa 13 milioni, che andrebbero ad aggiungersi ai 7,2 già incassati dal Cruzeiro al momento della cessione.

Sassuolo-Juventus, è emergenza: Spalletti pesca dalla Next Gen

L’infermeria è affollatissima alla Continassa e Spalletti è costretto a ricorrere a soluzioni alternative, anche per ovviare alle ultime defezioni. Al Mapei Stadium mancheranno ancora McKennie e Cambiaso ed è per questo motivo che il tecnico di Certaldo attingerà dalla Next Gen.

Il centrocampista classe 2005 Augusto Owusu sarà la prima alternativa in mediana a Koopmeiners e Douglas Luiz; il 20enne Filippo Pagnucco si candida a rimpiazzare Cambiaso, mentre in attacco potrebbe esserci spazio per l’ex Empoli Ismael Konaté.