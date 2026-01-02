Juventus, Kaio Jorge ti fa ricca: flop in Italia ma fenomeno in Brasile, perché Comolli tifa per il Flamengo

Kaio Jorge infiamma il mercato brasiliano: il Mengão ha già offerto 30 milioni, il Cruzeiro ne chiede 50 per privarsi della sua stella. Bianconeri spettatori interessati

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Juventus volge con interesse lo sguardo al Brasile, da cui potrebbe arrivare un tesoretto inaspettato in grado di finanziare il mercato. Già, ricordate Kaio Jorge? In Serie A non ha lasciato il segno, ma in patria è letteralmente esploso. Ora sul quasi 24enne attaccante del Cruzeiro, che spera di convincere Ancelotti a portarlo al Mondiale, è piombato il Flamengo, reduce dalla fantastica doppietta Brasileirao-Libertadores.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Brasile, Kaio Jorge protagonista del mercato

L’ex Juventus si è rilanciato con la casacca del Cruzeiro con cui ha realizzato 33 gol e confezionato 11 assist nelle 69 presenze fin qui collezionate, da quando – nell’estate del 2024 – il club di Belo Horizonte lo ha acquistato versando nelle casse dei bianconeri 7,2 milioni di euro.

Numeri importanti che lo hanno fatto finire nel mirino di diversi club del Vecchio Continente, ma sopratutto del Flamengo, pronto a tutto pur di piazzare il colpaccio in vista della nuova stagione che è alle porte. Filipe Luis lo aspetta con ansia, anche perché lì davanti l’ex centravanti della Fiorentina Pedro – altra meteora della Serie A – non offre garanzie dal punto di vista fisico.

L’offerta del Flamengo e la richiesta del Cruzeiro

Kaio Jorge è legato al Cruzeiro da una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Ma il Mengão, che in Brasile non ha rivali per risorse economiche, non si spingerà fino a tanto. Due offerte, però, sono già state presentate. La prima ammonta a 30 milioni, la seconda è di 24 più il cartellino dell’esterno offensivo Everton, valutato 8 milioni, e il 10% sulla futura rivendita.

Entrambe le proposte, però, sono state respinte. Come riferisce Globo Esporte, il Cruzeiro non lascerà partire la sua stella per meno di 50 milioni. Dunque, resta da capire come si muoverà la squadra di Rio de Janeiro, che aveva puntato anche Taty Castellanos. Sfumata la punta argentina della Lazio, che ha preferito accettare l’offerta del West Ham, i rossoneri potrebbero decidere di tornare alla carica per Kaio Jorge.

Juventus, Comolli fa il tifo per il Flamengo

E non solo perché ci giocano Danilo e Alex Sandro. La Juventus è spettatrice interessata di una trattativa che – si spera – vada in porto. Sì, perché, quando i bianconeri si sono privati dell’attaccante che era stato ingaggiato del Santos senza però incidere in Italia (zero gol in 9 presenze con la Juve, 3 col Frosinone), hanno conservato il 30% sulla futura rivendita del calciatore.

Ciò significa che se il Flamengo dovesse sborsare 50 milioni per Kaio Jorge, la Signora incasserebbe 15 milioni. Comolli incrocia le dita: con questa somma a disposizione sarebbe molto più semplice esaudire le richieste di mercato di Spalletti.