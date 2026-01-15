Juventus, Kalulu e gli scatti virali con la star di OnlyFans: Beatrice Segreti esce allo scoperto e dice tutto

Il difensore di Spalletti si è ritrovato improvvisamente al centro del gossip per essere stato pizzicato a cena con un'avvenente ragazza: ecco la verità

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Se la Juventus vola in campo, Kalulu fa altrettanto sul web. Già, il 25enne difensore francese è diventato gettonatissimo sui social per alcuni scatti diventati virali con Beatrice Segreti. Tra i due è scoccata la scintilla? La star di OnlyFans esce allo scoperto e racconta tutto.

Juventus, Kalulu e la diva di OnlyFans

Nei giorni scorsi l’ex Milan è stato pizzicato in un ristorante, mentre era a cena con un’avvenente ragazza dalla folta chioma, immortalata – però – solo di spalle.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In tanti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di Beatrice Segreti, sexy diva da quasi 200mila follower su Instagram che vanta un enorme seguito anche su OnlyFans, dove crea contenuti per adulti. Gli scatti hanno immediatamente fatto il giro del web alimentando il gossip e dando il via a una ridda di voci sul loro possibile flirt.

Scatti virali: il difensore idolo del web

Kalulu si è ritrovato a essere celebrato sui social dai tifosi di tutte le squadre e non solo di quelli della Juventus che lo apprezzano – e tanto – per il suo rendimento in campo e il contributo prezioso al rilancio griffato Spalletti.

Titolare inamovibile del sempre più lanciato undici bianconero, il classe 2000 ha mandato il web in tilt con quelle fotografie rubate che hanno avviato il tam tam. “Nonostante tutto sarai sempre il mio idolo, Pierino” scrive su X ‘MM-Milanista Medio’. “Re Kalulu” gli fa eco un altro utente. “Ha i soldi per affittare un locale intero e invece si fa mettere in vetrina, idolo” commenta Federico.

Beatrice Segreti allo scoperto: la verità

È lei o non è lei? No, non è il cavallo di battaglia di Ezio Greggio, peraltro super tifoso della Juventus, ma la domanda che si sono posto gli appassionati di gossip. È davvero Beatrice Segreti la ragazza di spalle beccata a cena con Kalulu? A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata con una storia sui social. Esordisce così, Beatrice: “Ora parlo io. Ebbene sì, quella sera ero a cena fuori. Stavo mangiando un piatto delizioso…”.

Poi precisa: “Però peccato che non ero in quel ristorante e peccato che non ero con quel giocatore di calcio. Questo è il solito discorso: vi basta vedere una persona che ha il mio stesso capello e pensate che sia io. Come se tutti i calvi fossero identici”. La star di OF si sofferma sulla ragazza in compagnia di Kalulu: “Siamo due persone completamente diverse. Vi basta guardare il capello: il mio è lungo, quello è molto più afro ed è più corto. E magari potessi avere quelle braccia così sottili e belle. Le mie braccia sono grossissime. Fate un minimo di ricerca prima”. E chiosa così: “Nella vita privata sono a una ragazza a cui piace andare a cena e che di calcio ne sa veramente ben poco. La prossima volta guardate anche gli occhi”.