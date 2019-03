L'attaccante della Juventus Moise Kean sui social festeggia la vittoria dei bianconeri contro l'Empoli, arrivata grazie a un suo gol: "Felice di essere tornato con il giusto atteggiamento e con una bella vittoria".

La punta di Vercelli sta vivendo un grande momento di forma, coinciso con la sua esplosione in Nazionale (due gol in due partite) e la rete in bianconero partendo dalla panchina.

SPORTAL.IT | 31-03-2019 13:50