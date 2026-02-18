Juventus, per Kelly offese razziste dai tifosi dopo gli errori col Galatasaray: il difensore passa all’azione

Il centrale inglese ha messo in evidenza in una Instagram story gli insulti ricevuti online dopo la disastrosa prestazione di ieri, dicendosi pronto ad adire le vie legali

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lloyd Kelly è pronto ad accettare le critiche dei tifosi per la serataccia col Galatasaray, non gli insulti dei razzisti: il difensore della Juventus ha pubblicato una Instagram story per denunciare le offese ricevute dopo gli errori commessi a Istanbul, facendo intendere di essere pronto ad adire le vie legali.

Juventus, Kelly bersaglio del razzismo

Se guardiamo alla relazione tra calcio e razzismo, quella di ieri è stata una serata da dimenticare per la Champions League. Il presunto insulto di Gianluca Prestianni a Vinicius in Benfica-Real Madrid, episodio che ha spinto la Uefa ad aprire un’indagine, si è passato alle offese vere, certe, perché ancora presenti online, pubblicate da alcuni tifosi della Juventus su profilo Instagram di Lloyd Kelly.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il difensore inglese ha vissuto probabilmente la sua peggiore serata da quando gioca per la Juventus, risultando determinante con i suoi errori per il 5-2 finale ottenuto dal Galatasaray. Dopo la gara centinaia di tifosi della Juve hanno attaccato Kelly per la sua prestazione: tra un commento e l’altro, però, è spuntato anche più di un insulto razzista.

La denuncia su Instagram

“Go back to the zoo”, ovvero “Torna allo zoo”. Questa l’offesa che compare più volte, da parte di diversi utenti, nei confronti di Kelly. Un’offesa che il difensore ha deciso di non far passare sotto traccia: in una Instagram story pubblicata poco fa, Kelly ha taggato due degli autori dei commenti offensivi, aggiungendo un avvertimento piuttosto chiaro.

“Le critiche ci sono sempre nella vita e nello sport e le ho sempre accettate – ha scritto il centrale bianconero – Ognuno ha diritto alle proprie opinioni, ma questo non lo accetterò. Parole e azioni hanno un significato e anche delle conseguenze”. Kelly ha fatto dunque intendere di essere pronto ad adire le vie legali contro i razzisti.

La solidarietà dei tifosi

Una presa di posizione, quella del centrale della Juventus, a cui la maggior parte della tifoseria della Juventus ha risposto in maniera positiva. “Solidarietà a Kelly a cui è stato rivolto un insulto razzista su Instagram. Con te fratello. Sempre”, ha commentato Rid su X. “Forza Lloyd”, ha aggiunto Pierpaolo. “I soliti idioti, bravo Lloyd”, ha attaccato Pakus. “L’ominicchio che ha rivolto insulti razzisti a Kelly ‘tifa’ pure per la Juventus: doppiamente vergognoso”, ha sottolineato Idirinho. “Che vergogna”, il commento di La.