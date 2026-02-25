Juventus, il rosso a Kelly scatena le proteste: è maledizione simulazioni. Lo sfogo di Spalletti col quarto uomo

Dopo il caso Bastoni nel derby d'Italia, i bianconeri costretti a fare i conti con le continue perdite di tempo dei turchi. Polemiche per l'espulsione del difensore inglese

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le simulazioni si stanno trasformando in un incubo per la Juventus. Dopo quella di Bastoni nel derby d’Italia che ha causato l’espulsione di Kalulu, i bianconeri hanno dovuto fare i conti con quelle ripetute dei calciatori del Galatasaray che hanno fatto sbottare Spalletti col quarto uomo. A causa delle continue interruzioni e del tempo perso, l’arbitro portoghese João Pinheiro ha assegnato 4 minuti di recupero nel primo tempo del ritorno dei playoff di Champions League allo Stadium. Ma l’episodio che fa infuriare lo Stadium si registra all’inizio della ripresa, quando i padroni di casa restano in dieci per il rosso diretto mostrato a Kelly.

Juventus, Galatasaray esagerato: quante simulazioni

Chiamata all’impresa per ribaltare la sconfitta per 5-2 subita al Rams Park di Istanbul, la Juventus è scesa in campo col piglio giusto. Pronti, via e subito un’occasione di Gatti a incendiare l’arena bianconera.

Poi, però, il Galatasaray ha iniziato a spezzare il ritmo di gioco degli avversari con irritanti e ripetute perdite di tempo. Ogni contatto diventa l’occasione per crollare al suolo e guadagnare secondi, in alcuni casi minuti. Un atteggiamento che ha riguardato proprio tutti, a partire dal portiere Cakir fino all’ex di turno Lemina.

Furia Spalletti: lo sfogo col quarto uomo

Il rigore concesso alla Juventus per fallo netto su Thuram da parte di Torreira e realizzato da capitan Locatelli al 37’ non è certo servito a rasserenare gli animi. Tutt’altro. Nel corso della prima frazione Spalletti ha più volte allargato platealmente le braccia per segnalare al direttore di gara le perdite di tempo dei calciatori di Okan Buruk.

Poco prima dell’intervallo la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Osimhen, già ammonito in precedenza per un brutto intervento su McKennie, è rimasto a terra un paio minuti dopo essere stato toccato da Koopmeiners. A protestare sia lo Stadium sia la panchina bianconera, col terzo portiere Pinsoglio ammonito da Pinheiro. Come rivelato in diretta da Alessandro Alciato durante la telecronaca di Amazon Prime, Spalletti si è sfogato così col quarto uomo: “Non si può andare avanti così. Noi adesso andiamo via, cosa ci stiamo a fare qui?”.

In aggiornamento