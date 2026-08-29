Juventus beffata dall’ex Giuntoli: il d.s. porta Kessie all’Atalanta, battuta anche la Roma  

Inseguito per settimane dalla Juventus, Frank Kessie alla fine s’è accasato all’Atalanta: l’ivoriano si è così trasformato da obiettivo mancato in autentica beffa di mercato, soprattutto perché a vincere la corsa al centrocampista è stato Cristiano Giuntoli, ex d.s. tutt’altro che amato in casa Juve. Il dirigente della Dea è riuscito anche a battere la concorrenza della Roma.
- Juventus beffata da Giuntoli su Kessie
- Kessie, Giuntoli anticipa anche la Roma
- Juve-Kessie, il problema dei bonus
Juventus beffata da Giuntoli su Kessie
Da brutta figura in autentica beffa: il caso Kessie è terminato in maniera pessima per la Juventus, con un finale anche peggiore di quello che si era profilato stamattina, quando si è diffusa la notizia che la trattativa con il centrocampista e il suo entourage era andata a monte. Già perché dopo il no alla Juventus Kessie ha detto di sì all’Atalanta del d.s. Cristiano Giuntoli, personaggio tra i meno amati dal popolo bianconero tra quelli passati alla Juventus negli ultimi anni.
Kessie, Giuntoli anticipa anche la Roma
Non si conoscono i dettagli dell’accordo tra Kessie e l’Atalanta, il club bergamasco si è limitato ad annunciare l’ingaggio a parametro zero del centrocampista con un paio di post sui social, seguiti da un comunicato in cui si parla di contratto pluriennale e si elenca il curriculum sportivo del 29enne ivoriano. Soprattutto, si ricorda il passato nerazzurro di Kessie, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e lanciato in serie A proprio dalla Dea, allora allenata da Gian Piero Gasperini.
Il Gasp, d’altra parte, è l’altro grande sconfitto di questa storia: la Roma era stata la concorrente della Juve nella corsa all’ivoriano, prima dell’inserimento del terzo incomodo, Giuntoli.
Juve-Kessie, il problema dei bonus
La sensazione è che il d.s. bergamasco sia riuscito a trovare una soluzione riguardo all’ingaggio e al bonus richiesti dall’entourage di Kessie: il centrocampista chiedeva 5 milioni più un premio firma, secondo quanto riferito da Tuttosport il trio Carnevali–Massara–Ottolini si è fermato a un ingaggio da 4-4,5 milioni, rinviando il bonus all’ultimo dei tre anni di contratto proposti all’ivoriano. Un’offerta che ha spento l’entusiasmo di Kessie, mandato l’affare a farsi benedire e offerto a Giuntoli un’occasione che il d.s. dell’Atalanta non si è lasciato sfuggire.