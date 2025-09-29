Juventus su Kessie e Milan su Vlahovic: pronta la rivoluzione a gennaio

Mancano ancora 3 mesi alla riapertura del mercato ma c'è chi già deve correre ai ripari, ai bianconeri piace anche Milinkovic-Savic, tutti gli scenari

C’è folla in attacco alla Juventus e non si capisce chi sia il centravanti titolare mentre continuano a crescere i dubbi sulla bontà del mercato bianconero: il terzo pareggio di fila ha trasformato i sussurri in grida, questa non è la Signora che piace, non può esserlo. In mezzo manca un leader, Zhegrova sembra il sosia di Conceicao e tra David e Openda fanno a gara a chi ha deluso di più. Il terzo incomodo è Vlahovic ma radiomercato lo dà in partenza a gennaio, col Milan in agguato, mentre Comolli ha messo nel mirino due big a centrocampo che giocano in Arabia.

Vlahovic, sarà addio a gennaio

Giù sfumata la suggestione di considerare Dusan l’uomo in più. I gol decisivi segnati in avvio di stagione entrando a gara in corso appartengono al passato, la sensazione sempre più forte è che tra la Juve e Vlahovic siamo giunti ai titoli di coda. A gennaio Comolli intende venderlo per non perderlo a parametro zero e per risparmiare anche i 6 milioni netti, 12 lordi con le tasse, delle ultime mensiilità.

Dove può andare il bomber serbo

Alla Domenica Sportiva è Ciro Venerato a confermare i rumours: “Sono confermate le voci sull’interesse di Chelsea e United, ma non si può escludere l’ennesimo inserimento del Milan“. Già, il Milan. Allegri ha inanellato la quarta vittoria di fila senza un vero centravanti e le risposte che sta dando Leao sono deludenti. Nkunku non è la soluzione ai problemi e se a gennaio i rossoneri dovessero trovarsi ancora lassù in classifica è ipotizzabile che verrà fatto uno sforzo per arrivare al pallino del tecnico livornese.

Juve su Kessie o Milinkovic Savic

Una mossa che consentirebbe alla Juve di colmare il vuoto a centrocampo: manca un vero leader, Koopmeiners dove lo metti lo metti non decolla. Rivela sempre Venerato a Rai2: “Con la cessione di Dusan Vlahovic arriverebbe il centrocampista invocato da Tudor: fari sull’ex laziale Milinkovic-Savic, anche lui in scadenza di contratto con l’Al Hilal. L’arrivo del suo amico Inzaghi potrebbe creare problemi alla Vecchia Signora, da mesi in pressing e pronta a offrirgli un ricco triennale.

Kessié ha già sondato la Juve, sverna in Arabia con l’Al-Ahli e punta a rientrare in Italia. La dirigenza valuta anche Hojbjerg del Marsiglia, ma resta Milinkovic-Savic il sogno forte non del tutto proibito”.