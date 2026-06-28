L'ex Milan apre alla Signora e scherza sul suo status di parametro 0: "Sono un gran bel colpo". La Juve riflette, ma prima dovrà fare spazio in un centrocampo ancora troppo affollato.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

C’è chi aggiorna il curriculum e invia candidature spontanee sui siti delle aziende sperando in una chiamata. E poi c’è Franck Kessie, che dal Mondiale si è candidato direttamente alla Juventus. Nessuna lettera di presentazione, nessun colloquio preliminare: solo una frase semplice e diretta, quasi un messaggio recapitato alla Continassa. “Sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale e soprattutto svincolato”, ha detto l’ivoriano, mettendo sul tavolo tutte le sue credenziali. Ora la palla passa ai bianconeri e a Luciano Spalletti.

L’autocandidatura che non è passata inosservata

Kessie non ha nascosto l’interesse della Juventus. “Sì, sì, se ne parla, ho visto”, ha ammesso, confermando indirettamente i contatti con il club bianconero. Il centrocampista, però, ha anche ribadito di essere concentrato sulla Costa d’Avorio e sul Mondiale, senza sbilanciarsi oltre. Il messaggio, tuttavia, è arrivato forte e chiaro: l’ex Milan è libero dopo la fine dell’esperienza con l’Al-Ahli e ritiene di essere un’opportunità importante sul mercato. “Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione”, ha aggiunto con un sorriso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché Spalletti lo considera il profilo ideale

La Juventus continua a monitorarlo con attenzione e Luciano Spalletti lo considera uno dei centrocampisti più adatti al proprio progetto tecnico. Kessie garantirebbe esperienza internazionale, fisicità e una spiccata capacità di inserirsi in zona gol. Tutte qualità che effettivamente mancano nella rosa attuale dei bianconeri. Inoltre conosce perfettamente il campionato italiano, un aspetto che potrebbe facilitare un eventuale inserimento immediato. La sua esperienza con Atalanta e Milan rappresenta un valore aggiunto per una squadra che vuole tornare a competere ai massimi livelli.

Il nodo del centrocampo e le cessioni necessarie

Il problema, però, è un altro. In questo momento il reparto di centrocampo della Juventus è particolarmente affollato. Spalletti ha già a disposizione Locatelli, McKennie, Khéphren Thuram, Koopmeiners, Miretti, Adzic, oltre ai rientranti dai prestiti Douglas Luiz e Arthur. Prima di dare il via libera a un nuovo innesto, la dirigenza dovrà necessariamente sfoltire la rosa. Miretti è in uscita, mentre restano da risolvere le situazioni di Koopmeiners, Douglas Luiz e Arthur, tutti giocatori con ingaggi pesanti e un mercato non semplice.

Kessie aspetta la chiamata

Nel frattempo, l’ivoriano resta alla finestra. Il suo agente continua a lavorare e, come ha spiegato lo stesso giocatore, “le chiamate sono tante”. La Juventus rappresenta una destinazione gradita e il ritorno in Italia è un’opzione che intriga il centrocampista. Anche l’Atalanta segue con attenzione la situazione, ma la sensazione è che il messaggio lanciato dal Mondiale abbia un destinatario preciso. Kessie si è candidato, la Juventus lo sa e Spalletti osserva. Adesso la prossima mossa spetta alla Signora.