Juventus, Khedira pronto a rientrare

Ceduto Emre Can, Sarri attende, con ansia, il recupero di Khedira, uomo fondamentale per gli equilibri della Juventus. Il centrocampista tedesco, operato al ginocchio ad inizio dicembre, è quasi pronto al rientro.

Se il recupero proseguirà senza intoppi, Khedira dovrebbe tornare a disposizione a metà marzo, ovvero in un periodo molto intenso per la Vecchia Signora. Classe 1987, Khedira, quest'anno, non ha ancora segnato un solo gol in bianconero (in 17 presenze).

SPORTAL.IT | 12-02-2020 09:33