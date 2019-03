Juventus ko, Allegri amaro: "Mi aspettavo altro"

Massimiliano Allegri si è espresso così dopo la sconfitta della Juventus contro il Genoa, la prima in campionato. "Mi aspettavo questi problemi dopo la Champions? No, mi aspettavo una Juve diversa. Sapevamo che oggi sarebbe stata una prova brutta, bisognava portar a casa il risultato, specie nel primo tempo. Siamo migliorati, quel gol di Sturaro ha cambiato la gara, siamo usciti dal match. Diciamo che è la partita giusta da perdere, dopo la qualificazione, e avremo la sosta per ricaricarci".

"Lo sforzo fatto con l'Atletico Madrid ha pesato sicuramente – ammette. Non tutte le partite si possono giocare al massimo. Abbiamo fatto fatica a livello difensivo, ma dopo il primo tempo avevamo più possibilità noi di vincere, prima della rete del Genoa. Sono contento per Sturaro, perché ha sofferto molto in quest'anno. Dal suo gol la partita è cambiata".

Allegri non è in ogni caso preoccupato: "Questa sconfitta non ci può fare che bene, ci sveglia. Pensavamo di aver vinto il campionato, ma non è così. Servono cinque vittorie e dobbiamo sperare che il Napoli perda punti. Venivamo da 20 giorni in cui preparavamo sia campionato che Champions, per cui non facciamo drammi. Gli errori a centrocampo? Quando sei stanco e giochi al risparmio ti muovi meno. Dopo la rete del Genoa ci siamo disuniti. Abbiamo giocato 28 partite fin qui, ne abbiamo vinte 24, fatto tre pareggi. Credo che siamo abbastanza avanti. E' impossibile vincere tutte le partite. Ma per ora ai ragazzi vanno fatti solo i complimenti visto che siamo primi e ai quarti di Champions League".

La prestazione di Emre Can: "C'erano calciatori che avevano tirato molto. Ora per fortuna c'è la sosta per recuperare energie e infortunati. Emre ha fatto meglio il secondo tempo che il primo, perché giocando da interno fa meglio. Dispiace perché stavamo facendo bene, poi è arrivato il gol".

Prima partita senza Ronaldo neanche in panchina, prima sconfitta: "Lo rivedremo. Ha giocato tantissime partite. Oggi tanto lo sapevo che la partita sarebbe stata questa, non bellissima, una in cui bisognava stare lì, giocare anche male e portare a casa il risultato".

SPORTAL.IT | 17-03-2019 15:25