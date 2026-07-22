La Juventus non può più aspettare per Kolo Muani: Carnevali dà un ultimatum al PSG, ecco quanto aspetterà. Può sbloccarsi il mercato in uscita grazie ai difensore

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Per la Juventus è arrivato il momento di accelerare sul mercato. Spalletti ha bisogno con urgenza di un portiere e di un attaccante. Se nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un incontro con Vlahovic per capire il futuro del serbo, Carnevali ha deciso che non si può aspettare all’infinito lo sblocco dell’affare Kolo Muani. Il nuovo amministratore delegato bianconero, che ha preso il posto di Comolli, ha deciso di lanciare la sfida al PSG: serve una risposta definitiva, altrimenti la Juventus cambierà obiettivo e proverà l’affondo per Pellegrino. Intanto, grazie ai difensori, sta per sbloccarsi il mercato in uscita.

Juventus-Kolo Muani: la mossa di Carnevali

La trattativa per Kolo Muani sta andando nella stessa direzione di quella della scorsa estate. Una lunga rincorsa all’attaccante francese e poi la beffa sul più bello, con il trasferimento a sorpresa in prestito al Tottenham. La Juventus e il nuovo ad Carnevali non hanno alcuna intenzione di rivivere lo stesso copione per cui è stato lanciato un ultimatum al PSG.

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Il club francese, finora, resta fermo sulla richiesta di 50 milioni di euro. I bianconeri, però, forti della volontà del giocatore di tornare a Torino, non intendono spingersi fino a quella cifra. L’offerta sarà ritoccata fino a 40 milioni, tra prestito, bonus e riscatto: ora tocca ad Al Khelaifi decidere se accettare o meno la proposta. La risposta è attesa entro la fine della settimana. In caso contrario, la Juve potrebbe mollare definitivamente la pista che porta all’ex Eintracht Francoforte e concentrarsi su altri profili.

Da Pellegrino a Zirkzee: tutte le alternative a Kolo Muani

Pellegrino piace sempre di più, al punto che – come rivelato da Sportmediaset – sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima con l’attaccante argentino sulla base di un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Con il Parma, invece, l’intesa è ancora lontana. I ducali aprono alla cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 23 milioni di euro, mentre la Juventus spinge per un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La distanza resta, ma il classe 2001 è diventato una delle alternative più concrete a Kolo Muani. In attesa di capire se sarà possibile ricucire lo strappo con Vlahovic, torna di moda anche il nome di Zirkzee. Una pista che non è mai tramontata: l’olandese del Manchester United è stato accostato anche a Milan, Napoli e Roma, oltre che più volte ai bianconeri. Infine resta l’ipotesi Sorloth. Il gigante norvegese garantirebbe gol ed esperienza, due caratteristiche richieste da Spalletti. I 30 milioni chiesti dall’Atletico Madrid, però, vengono considerati troppi dalla Juventus. Non è escluso che si possa provare a inserire nella trattativa anche Nico Gonzalez per abbassare l’esborso economico.

Gatti o Bremer: uno dei due può partire

Il Galatasaray vuole rispondere ai colpi messi a segno da Fenerbahce e Besiktas e per questo motivo ha messo nel mirino Bremer, preparando anche un’offerta d’ingaggio da 8 milioni di euro a stagione. Dal difensore brasiliano, però, non sono arrivati segnali di apertura. Soprattutto, non è ancora arrivata alla Juventus la proposta ritenuta adeguata per iniziare una trattativa perché l’obiettivo è assicurarsi prima il sì del centrale. La valutazione del centrale si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Nel frattempo potrebbe muoversi anche il Napoli per Gatti. Dopo l’infortunio di Buongiorno, che costringerà Max Allegri a rinunciare al difensore per almeno 2-3 mesi, il centrale bianconero è diventato un’opzione concreta. Il classe 1998 di Rivoli costa circa 25 milioni di euro: fosse per il tecnico livornese, lo accoglierebbe subito nel ritiro di Dimaro. Ora però spetta a De Laurentiis decidere se rompere gli indugi e affondare il colpo.