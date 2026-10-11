Il gol del francese evita la sconfitta contro il Cagliari, ma non cancella gli errori: nel mirino dei tifosi finisce anche Woltemade. “Con loro due non si va da nessuna parte”

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Kolo Muani salva la Juventus, ma i tifosi non salvano Kolo Muani. L’attaccante francese ha trovato il primo gol in campionato evitando il ko dei bianconeri a Cagliari, eppure sui social fioccano le critiche sull’ex PSG e Tottenham. Non solo: i tifosi bocciano anche Woltemade, entrato nella ripresa e ancora una volta poco lucido sotto rete. Per il tedesco è un momento nero: dopo le critiche ricevute in Germania per gli errori con la nazionale, ecco quelle italiane.

Juventus, il gol non basta a Kolo Muani: quante critiche sul web

Quando in estate la Juventus ha riportato a Torino Kolo Muani con un’operazione che, con i bonus, può toccare quota 50 milioni, i tifosi speravano di rivedere quel giocatore ammirato nei sei mesi trascorsi in prestito nel 2025. Invece, nel capoluogo piemontese si è presentata la versione londinese del giocatore, quello, cioè, che ha fatto una fatica tremenda al Tottenham. A Cagliari l’ex PSG si è sbloccato con il colpo di testa nel finale che ha beffato Caprile e salvato Spalletti da una sconfitta che avrebbe sollevato un polverone. Ma ai tifosi non è bastato per assolverlo.

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Kolo Muani, la finta della discordia e il gol divorato

Sulla partita di Kolo Muani, oltre a diversi errori tecnici nella gestione della palla, pesano soprattutto due episodi. Una finta di corpo su un passaggio invitante di Zhegrova, quando in realtà avrebbe potuto comodamente calciare verso la porta del Cagliari da posizione centrale, e una traversa da pochi passi su assist di Alajbegovic che sarebbe valsa il sorpasso.

I tifosi bianconeri si sono letteralmente scatenati sui social. “Geniale la finta di Kolo Muani!”, commenta su X un tifoso bianconero. Durissimo il commento di Adjo: “Il peggior attaccante che abbia mai visto in vita mia”. “Kolo Muani è davvero un calciatore professionista?”, si domanda White Rice. “Tornando ha solo rovinato il bel ricordo che avevamo di lui, perché quei sei mesi sono stati pura casualità”, sostiene Mattia. “Il carro Kolo Muani ha le ruote sgonfie”, punge Claudio.

Bocciato anche Woltemade, il timore dei tifosi

Con le due punte in campo la Juventus è diventata più pericolosa, tuttavia Woltemade e Kolo Muani hanno segnato in totale un solo gol. E ancora una volta il tedesco ex Newcastle si è mostrato poco cattivo. “Con questi due qui non si va da nessuna parte”, sentenzia Juventus Fans. “Woltemade è impressionante per quanto è scarso”, twitta Pierpaolo. Chi lo difende è proprio il compagno di reparto Kolo Muani: “Quando Nick entra i difensori si spaventano perché è grosso e io posso giocare di più la palla”. Chissà se Spalletti ascolterà il consiglio del francese. Intanto il tecnico assicura: “Io sul carro di Kolo ci rimango fino in fondo”.