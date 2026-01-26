Juventus-Kolo Muani è più di un'idea: contatto con il Tottenham, ma ci sono due ostacoli da superare

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri avrebbero chiesto agli Spurs informazioni sull'attaccante francese, diventato un obiettivo dopo il rifiuto di En-Nesyri. Il tecnico Frank non vuole cederlo, e i rapporti con il Psg non sono idilliaci

Più di così, bisogna fare soltanto i disegnini. Da alcune settimane Luciano Spalletti lancia messaggi, allusioni, con il suo modo di affabulare che piace, diverte, ipnotizza e a volte annoia.

Juventus, Spalletti chiede un 9

Nella conferenza stampa successiva alla vittoria contro il Napoli è stato chiaro: a volte bisogna lanciare palla lunga, e se hai uno come Hojlund che la stoppa e la rigioca, allora puoi farlo. Ma se hai Jonathan David, bravissimo a dialogare con i compagni (e ultimamente anche a segnare) ma fisicamente non della stessa struttura, significa che hai un’importante alternativa di gioco in meno.

En-Nesyri e Mateta, piste fredde

Un messaggio che arriva appena due ore dopo le parole di Chiellini che hanno messo fine alla trattativa con il Fenerbhace per En-Nesyri. In questo caso ha deciso la volontà del giocatore, mentre nel caso di Mateta, la Juventus ha ritenuto eccessive le pretese del Crystal Palace (che avrebbe dato il giocatore solo a titolo definitivo per non meno di 40 milioni). In entrambi i casi, nulla di fatto, a pochi giorni dalla chiusura del mercato e con Spalletti che chiede rinforzi a gran voce. Per quanto riguarda Beto, non risultano sondaggi né tantomeno proposte all’Everton.

Juve, torna di moda Kolo Muani

E allora, vuoi vedere che torna di moda l’antico pallino di Igor Tudor? Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe fatto delle chiamate nelle ultime 24ore per Kolo Muani, attaccante francese del Psg in prestito al Tottenham. Protagonista di una delle vicende di mercato più grottesche degli ultimi anni, almeno per quanto riguarda i bianconeri, l’attaccante aveva espresso chiaramente il desiderio di rimanere a Torino.

Kolo Muani, due ostacoli

Il dissing con il Psg lo portò poi al nord di Londra, dove se la passa tutt’altro che bene, mentre i bianconeri virarono su Openda nelle ultime ore di mercato. Ma ci sono due problemi, non da poco: Frank, tecnico del Tottenham non vorrebbe perdere più nessun calciatore nonostante lo scarso impiego del francese (15 presenze in campionato di cui 11 da titolare, 6 in Champions di cui 2 da titolare). Inoltre, andrebbe capito se Comolli e l’emiro del Psg Al-Khelaifi hanno ricucito i rapporti.

Juve-Kolo Muani, amore a prima vista

Nella seconda parte della scorsa stagione, Kolo Muani ebbe un’ottimo impatto con la Juventus, siglando 8 gol in 15 presenze. Quasi subito titolare durante la gestione Thiago Motta, venne poi alternato spesso a Vlahovic, venendo impiegato anche come esterno d’attacco. Alto 1.87 centimetri, conosce bene l’ambiente ed è un attaccante polivalente, in grado sia di finalizzare la manovra che si dialogare con i compagni: sarebbe l’ideale, per Luciano Spalletti e la Juventus.