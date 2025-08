Juventus, Kolo Muani e l'indizio social che fa sperare: Douglas Luiz-Nottingham si fa, spunta Sangarè in mediana

L'attaccante francese toglie ogni riferimento a squadre su instagram e lascia l'emoticon con le dita incrociate: l'offerta ora è 10 subito e 35+bonus l'anno prossimo. Scambio con i Forest per il centrocampo: piace l'ivoriano classe '97

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Andrà tutto molto per le lunghe, come sempre accade nel calciomercato: ma a Torino hanno capito che aspettare troppo può essere controproducente, perché la concorrenza potrebbe non aspettare. E allora, il mercato della Juventus deve pur prendere una direzione.

Juve-Kolo Muani, c’è speranza

L’ha capito sin troppo bene il dg bianconero Comolli, che ha deciso di puntare su Kolo Muani a prescindere dal destino di Dusan Vlahovic, che resta un obiettivo del Milan. L’attaccante francese, separato in casa dal Psg, manda segnali di speranza sui social: dalla sua biografia di Instagram ha tolto qualsiasi riferimento a qualsiasi squadra, ed ha lasciato soltanto l’emoticon della una mano con le dita incrociate, come a dire “speriamo”. I rapporti tra Juve e Psg comunque rimangono ottimi, e le parti si aggiorneranno a breve anche perché la volontà del giocatore è palese, ossia di tornare a vestire il bianconero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, nuova offerta al Psg

Dopo l’uscita di Weah verso Marsiglia, la Juventus ha alzato l’offerta: 10 milioni subito e 35 più bonus il prossimo giugno, tenendo conto che il giocatore è valutato intorno ai 45 milioni e il Psg non intende fare sconti. A prescindere dal nodo-Vlahovic, che a questo punto “rischia” di subire il destino che sta subendo ora Kolo Muani: separato in casa almeno fino a gennaio, con l’enorme rischio di perdere il Mondiale.

Douglas Luiz verso il Nottingham Forest

L’altro fronte caldo in questi giorni è relativo al centrocampo, reparto che dovrebbe far registrare la prossima uscita: si tratta di Douglas Luiz, per il quale è vicino l’accordo con il Nottingham Forest. La richiesta bianconera è di 40 milioni di euro, gli inglesi sarebbero orientati ad offrirne 33-34: il gap potrebbe essere colmato con dei bonus. Il brasiliano ha dato il suo pieno assenso al trasferimento, dato che ha già trovato l’accordo per l’ingaggio: quinquennale da 5 milioni più bonus, ovvero più di quanto guadagna ora a Torino.

Juve-Nottingham, cosa manca

Il nodo sta nella formula e nei bonus: la Juventus vuole l’obbligo di riscatto, gli inglesi vorrebbero però vincolarlo alla qualificazione alle coppe europee, traguardo raggiungibile (visto il settimo posto nell’ultima Premier League) ma non scontato. E sullo sfondo resta l’Everton, che sarebbe pronto a spendere 35 milioni: la destinazione Toffees però non piacerebbe allo stesso Douglas Luiz.

Sangarè piace alla Juventus

L’eventuale cessione del centrocampista ex Aston Villa al Nottingham potrebbe portare i bianconeri a fare un tentativo per Ibrahim Sangaré, centrocampista dei Forest, che con l’arrivo del brasiliano, può finire in vendita. Il classe 1997 rispecchierebbe l’identikit di Tudor per il centrocampo e potrebbe aggiungere fisicità (è alto 191 centimetri) e qualità a un prezzo congruo: le due trattative sarebbero comunque distinte.

Sangarè, i dubbi sulla tenuta fisica

Sangarè, ivoriano classe ’97, ha iniziato la sua carriera al Tolosa prima di approdare al Psv Eindhoven. Tre stagioni ad alto livello in Olanda, ed il passaggio al Nottingham nel 2023 per 35 milioni. Negli ultimi due anni però ha avuto dei problemi fisici ed ha giocato poco: 34 partite, con 3 assist e nessun goal. Sangaré si è operato alla coscia a metà settembre, rientrando solo a febbraio. Dal suo rientro ha giocato solo 10 partite, di cui 4 da titolare.

Juventus, come gioca Sangarè

Titolare della Costa D’Avorio, con cui ha vinto la Coppa d’Africa nel 2024. Al Nottingham ha giocato sia da vertice basso del centrocampo a tre sia nei due del 4-2-3-1. Proprio in questo schieramento ha fatto le cose migliori al PSV, dove è riuscito ad abbinare fisicità, quantità e capacità negli inserimenti.