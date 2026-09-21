Juventus, Kolo Muani dalla rinascita allo stop: intervento chirurgico anche per lui, quando torna in campo 

Dopo i netti progressi delle ultime due partite l’attaccante è costretto a fermarsi per un infortunio: oggi l’operazione, la sosta aiuta Spalletti

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Non è una stagione fortunata per la Juventus e per Randal Kolo Muani: dopo i progressi fatti registrare nelle ultime due partite contro Nec e Atalanta, l’attaccante francese è costretto a fermarsi per un infortunio che lo obbligherà a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ecco quando tornerà a disposizione di Luciano Spalletti.

Juventus, infortunio a un dito per Kolo Muani

Proprio ora che sembrava sulla via di ritrovare la sua forma migliore, Randal Kolo Muani è costretto a fermarsi per infortunio. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il centravanti della Juventus ha rimediato la frattura ad un dito della mano che lo obbligherà a sottoporsi a un intervento chirurgico: ieri, contro l’Atalanta, Kolo Muani era infatti sceso in campo con una vistosa fasciatura che gli teneva attaccati anulare e mignolo della mano destra. L’intervento dovrebbe tenersi nella giornata di oggi.

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Juventus, quanti bianconeri in sala operatoria

La Juventus si conferma dunque piuttosto sfortunata in questo avvio di stagione: l’infortunio di Kolo Muani non pare paragonabile, per gravità, a quelli subiti da altri bianconeri dall’inizio della preparazione a oggi – sabato il portiere Kamil Grabara si era rotto il crociato del ginocchio, chiudendo anzitempo la sua prima stagione in bianconero – ma il francese è comunque l’ennesimo calciatore della Juve costretto a operarsi.

Oltre a Kolo Muani e Grabara (a breve verranno comunicati i tempi dell’intervento del portiere), in poche settimane sono già finiti sotto i ferri Kenan Yildiz, Khephren Thuram e Manuel Locatelli. Ma l’elenco degli infortuni è ben più ampio e comprende anche Jeff Ekhator, Andrea Cambiaso, Jeremie Boga e Juan Cabal.

Juventus, quando torna Kolo Muani

Nella sfortuna, la Juventus può consolarsi col fatto che il campionato sarà in pausa fino al prossimo 10 ottobre, con i bianconeri che torneranno in campo il giorno seguente in casa del Cagliari. Il recupero post operatorio di Kolo Muani non dovrebbe avere tempi lunghi e pertanto il francese potrebbe riuscire a non saltare neanche una delle prossime gare della squadra di Luciano Spalletti. Di sicuro, però, l’infortunio frena una percorso di rinascita intrapreso da parte dell’attaccante nelle ultime due uscite.

Kolo Muani, frenata alla rinascita

Sia contro il Nec, quando è entrato dalla panchina firmando l’assist per Celik e la rete del 5-0 (la prima della stagione), sia ieri contro l’Atalanta, infatti, Kolo Muani aveva mostrato netti progressi rispetto alle precedenti partite. Ieri, in particolare, è sembrata azzeccata la scelta di Spalletti di abbassare lievemente il baricentro della Juventus per permettere a Kolo Muani di avere più spazio da attaccare in profondità, una delle sue specialità. Il timore è che la frattura al dito della mano possa ora rallentare il pieno recupero tecnico e morale del centravanti, giocatore per ruolo e valore assolutamente fondamentale per le ambizioni della Juve di Spalletti.