Juventus, Kolo Muani non è più un rimpianto: al Tottenham è già un caso, la Francia non lo convoca

Il francese ha disputato soltanto 13 minuti in Champions League, mentre in Premier non ha mai giocato a causa di un problema alla gamba. Anche Deschamps lo lascia a casa

Si dice che il tempo sia galantuomo, e seppur si tratta di operazione quantomeno prematura tracciare bilanci ad inizio ottobre, almeno si possono individuare delle tendenze. Ed è un dato inoppugnabile che Kolo Muani abbia disputato soltanto 13 minuti fino ad oggi con la maglia del Tottenham.

Juventus, Kolo Muani non è un rimpianto

Motivo? Problema muscolare alla gamba, che gli ha consentito di disputare soltanto uno spezzone di partita in Champions League contro il Villarreal. Da quel momento, il problema alla gamba gli ha impedito di giocare contro Brighton, Wolverhampton e Leeds. Insomma, non tanto una scelta tecnica, quanto una necessità nonostante il tanto chiacchierato arrivo a Londra proprio nelle ultime ore del calciomercato. Anche la Francia ha deciso di non convocarlo.

Juve-Psg, estate rovente

Eppure l’eco della lunga trattativa tra Juventus e Psg per l’acquisto dell’attaccante francese, poi sfumato, non si è ancora spenta. Così come il “dissing” tra Al-Khelaifi e il club bianconero, che per bocca di Comolli aveva invece minimizzato la cosa. Eppure, la Juventus ci aveva provato fino alla sirena, salvo poi desistere nella notte per le richieste troppo esose dei parigini e virare su Zhegrova e Openda.

Juve, inutile rimpiangere il passato

Alla luce di quanto (non) stanno dimostrando, per motivi differenti, i nuovi attaccanti della Juventus, in un primo momento i tifosi erano inclini a rimpiangere il mancato arrivo di Kolo Muani. Dieci gol e tre assist nelle 22 apparizioni complessive in bianconero nello scorso campionato, oltre ad una adattabilità a più ruoli nel reparto offensivo, ne facevano a giusta ragione un rimpianto. E invece, il francese non ha ancora dato notizie di sé in Premier League.

Kolo Muani, ritorno con l’Aston Villa

L’attaccante si è trasferito a Londra con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro senza l’inserimento di alcuna opzione di diritto o di obbligo di ingaggio a titolo definitivo. E’ possibile che, al termine della stagione e in base all’esito di essa, Tottenham e PSG potranno sedersi al tavolo per trattare l’eventuale cessione a titolo definitivo. Kolo Muani dovrebbe tornare a disposizione per il match interno contro l’Aston Villa del 19 ottobre e debuttare finalmente in Premier League.

