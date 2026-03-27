Juventus, c’è il sì di Kolo Muani ma il PSG detta le condizioni. Novità Ostigard: perché Spalletti lo ha richiesto

In attesa dei rinnovi di Spalletti e Vlahovic, ormai imminenti, la Juventus pianifica il futuro. Che è inevitabilmente legato alla qualificazione in Champions League, ma anche ai possibili riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz da parte di Atletico Madrid e Aston Villa. Non è un mistero: l’obiettivo numero uno in attacco è Kolo Muani, che ha già detto sì al possibile ritorno nella Torino bianconera. E per la difesa spunta un nome a sorpresa, quello di Leo Ostigard.
- Juventus, Kolo Muani ha detto sì
- Il PSG detta le condizioni
- Sorpresa in difesa: spunta Ostigard
- Perché Spalletti vuole Ostigard
Juventus, Kolo Muani ha detto sì
Si registrano novità importanti sul fronte Kolo Muani, che la Juventus è intenzionata a riportare a casa dopo gli assalti falliti in estate e poi anche a gennaio. Da parte dell’attaccante, che sta vivendo una stagione da incubo al Tottenham, c’è infatti massima disponibilità al trasferimento nel club dove aveva fatto benissimo da gennaio a giugno del 2025. A 27 anni il francese non più sbagliare: dopo essere esploso con la maglia dell’Eintracht Francoforte, si è ritrovato a essere una riserva PSG, mentre a Londra è stato travolto dalla crisi senza fine degli Spurs che rischiano seriamente la retrocessione in Championship.
Solo 5 i gol realizzati in 34 presenze tra tutte le competizioni: alla Juve ne aveva realizzati 10 collezionando solo 22 gettoni. Un vecchio adagio ricorda che si torna sempre dove si è stati bene ed è proprio il principio che spinge il classe 1998 verso il capoluogo piemontese. Per Spalletti, poi, sarebbe perfetto: lo aveva già lasciato intendere a gennaio, quando aveva tracciato l’identikit del tipo di punta che sarebbe servita alla sua squadra.
Il PSG detta le condizioni
Il Tottenham, che a gennaio si era rifiutato di porre fine al prestito con 6 mesi d’anticipo per mancanza di alternative, non lo riscatterà, per cui Kolo Muani rientrerà al Paris Saint-Germain. Partiamo dal valore del suo cartellino: se la scorsa estate il club transalpino chiedeva 70 milioni soprattutto grazie alla Juventus che lo aveva rilanciato, non potrà fare altrettanto al termine di un’annata molto negativa per il calciatore.
Ed è senza dubbio un’ottima notizia per Comolli, che ancora non sa se potrà contare sui 70 milioni della Champions o sui 60 garantiti dai riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Come riferisce TuttoJuve, il club di Nasser Al-Khelaifi non ha intenzione di prestare di nuovo il francese: sì alla partenza, ma solo a titolo definitivo. Quanto vale oggi Kolo Muani? Alla luce del suo rendimento e anche di quello del Tottenham, costa sui 45-50 milioni. Occhio, però, a David, che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio
Sorpresa in difesa: spunta Ostigard
Non è possibile mettere in cantiere solo spese milionarie, per puntellare l’organico occorrono anche acquisti low cost di sicuro affidamento.
Il nome nuovo per rinforzare la difesa – rivela TuttoSport – è quello di Leo Ostigard, che in questa stagione si è messo particolarmente in evidenza con la casacca del Genoa anche in termini realizzativi. Pensate: ha segnato gli stessi gol di Kolo Muani. Cinque i sigilli in Serie A per il 26enne norvegese, che costa intorno ai 10 milioni.
Perché Spalletti vuole Ostigard
Spalletti lo conosce bene per averlo allenato a Napoli nell’anno dello storico terzo scudetto azzurro. In realtà, lo scandinavo giocò pochissimo perché chiuso da Rrahmani e Kim, ma il tecnico di Certaldo lo aveva più volte elogiato pubblicamente per le sue doti nel gioco aereo che farebbero comodo alla Juventus del futuro.
Ma Ostigard ha anche un altro sponsor: il ds Ottolini, che lo ha riportato sotto la Lanterna dopo le esperienze al Rennes e all’Hoffenheim. Le basi per un suo approdo ai piedi della Mole ci sono tutte.