Juventus, Kolo Muani sfuma, Vlahovic per ora resta: guai per Tudor davanti

Quanti dubbi in attacco. La situazione del serbo blocca il possibile arrivo del francese, per il quale sono comunque troppo esose le richieste del Psg

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Quale forma prenderà l’attacco della Juventus? Ad oggi, 20 luglio, non è dato saperlo. Jonathan David è arrivato, unico acquisto fin qui della campagna acquisti a rilento della Vecchia Signora, ed è una risorsa importante su cui fare affidamento. Per il resto, però, i bianconeri sono ancora bloccati da un Dusan Vlahovic che non schioda. Senza l’addio del serbo, la strada per il ritorno di Kolo Muani diventa terribilmente complicata.

Kolo Muani lontano: le richieste del Psg

La Juventus ha le idee chiare sul mercato ma poco o nessun margine di manovra per metterle in atto. I bianconeri da tempo avrebbero deciso di riscattare Randal Kolo Muani: il problema è che il Psg – alle prese con tanti esuberi da sistemare – non accetta un nuovo prestito ma vuole cederlo solamente a titolo definitivo. Valutazione del cartellino 50 milioni, come scrivono dalla Francia. Una cifra che al momento Damien Comolli non vuole e non può spendere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La temibile concorrenza della Premier League

Come se non bastasse, l’attaccante francese ha attirato su di sé le attenzioni dei club di Premier League. Newcastle e Manchester United, in particolar modo, ci starebbero facendo un pensierino. Logico immaginare che per le ricche società d’oltremanica l’investimento non sarebbe impossibile da sostenere. A quel punto anche il giocatore, che ha comunque messo Torino al centro delle proprie priorità, potrebbe vacillare. Anche perché a Parigi ha terra bruciata intorno ed è suo interesse trovare una soluzione al più presto.

Il ritiro con una sola punta effettiva

Tra 4 giorni la Juventus si radunerà alla Continassa per poi trasferirsi in Germania a Herzogenaurach per il ritiro di preparazione. Se le cose non cambiano nelle prossime ore, Igor Tudor avrà solamente Jonathan David come attaccante su cui fare affidamento. Certo, c’è anche Dusan Vlahovic che però non rientra nei piani del club e per il quale pure va trovata una via di uscita. Sempre che ne esista una possibile che vada a genio al calciatore.

Mou la speranza della Juve

Il Fenerbahce potrebbe diventare per la Juve un prezioso alleato. Oggi è una speranza più che una possibilità. José Mourinho dopo Duran vorrebbe anche l’attaccante serbo per completare il proprio roster e lanciare il guanto di sfida ai campioni in carica del Galatasaray. Finora Dusan non ha preso in considerazione l’ipotesi turca ma chissà che il fascino dello Special One non possa fare breccia nel cuore impavido del 25enne di Belgrado.

I bianconeri per liberarsene chiedono qualcosa come una ventina di milioni. L’ipotesi della rescissione consensuale del contratto per ora resta pura utopia: sarebbe un bagno di sangue per le casse non proprio in salute della Vecchia Signora. Altre suggestioni timidamente vive sono l’Arabia Saudita e il Milan di Allegri: Galeone lo sconsiglia al suo pupillo, anche se Max lo ha inserito nella sua short list degli attaccanti preferiti. Il tempo non gioca a favore di Comolli: liberarsi di Vlahovic gli permetterebbe di dare l’assalto ad un nuovo bomber.