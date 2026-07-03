Juventus, non c’è solo Kolo Muani: Spalletti punta Marmoush nonostante il flop Mondiale. Nuova idea per la porta

La possibile cessione di Bremer al Bayern Monaco avvicina l'attaccante francese ai bianconeri: cresce la fiducia. Ma non è l'unica pista: piace l'egiziano del City

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Cercasi disperatamente portiere e attaccante. Ekhator ha sbloccato il mercato in entrata della Juventus, ma lì davanti non basta. Spalletti accoglie il giovane talento acquistato dal Genoa, ma attende un centravanti d’esperienza per sopperire all’addio di Vlahovic. Kolo Muani resta l’obiettivo numero uno dei bianconeri, ma non il solo. L’ultima idea porta all’attaccante del Manchester City Marmoush, protagonista di un Mondiale fin qui molto deludente. E per la porta spunta una nuova idea.

Juventus, Bremer sblocca Kolo Muani

Nelle ultime ore si è intensificato il pressing del Bayern Monaco su Bremer, alla cui cessione la Juventus e Spalletti non si opporrebbero. Del resto, oltre ai problemi fisici che hanno caratterizzato le ultime stagioni del brasiliano, di recente il difensore ex Torino ha anche espresso il desiderio di approdare in un club costruito per vincere, salvo poi fare una parziale retromarcia.

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Ma va trovata la quadra. Al momento il club bavarese non sembra disposto a versare i 58 milioni della clausola rescissoria, valida fino al 10 agosto: una cifra intorno ai 40 milioni potrebbe convincere il club a dare il via libera alla partenza di Bremer, così da sferrare poi l’assalto definitivo a Kolo Muani. L’intesa con il francese è già stata raggiunta, manca quella con il PSG che lo valuta tra i 30 e i 35 milioni. Si ragiona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: c’è fiducia.

Spalletti punta Marmoush nonostante il flop Mondiale

A gennaio del 2025 il Manchester City ha staccato un assegno da 75 milioni di euro più 5 di bonus per acquistare Marmoush dall’Eintracht Francoforte. Ma la presenza del fenomeno Haaland ha finito per oscurare il 27enne egiziano, che ha realizzato solo 16 gol in 61 presenze con gli Sky Blues. Non sta andando meglio al Mondiale: ancora a secco, il classe 1999 si è messo in evidenza soprattutto per i gol divorati, come quello clamoroso a tu per tu con il portiere nella sfida dei sedicesimi di finale contro l’Australia.

A quanto pare, però, a Spalletti piace anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia da punta centrale sia da esterno offensivo. Chissà che non arrivi un assist da Enzo Maresca: secondo i media britannici, il calciatore non rientrerebbe nei piani del tecnico campano, chiamato a non far rimpiangere Guardiola.

Non solo Vicario e Dibu Martinez: la nuova idea per la portavoce

La caccia al portiere non si ferma, ma il budget da destinare al nuovo numero uno dipende inevitabilmente anche dalle cessioni e dall’attaccante. La strada per Dibu Martinez è sempre più in salita, mentre per Vicario è testa a testa con il Napoli. Se gli azzurri dell’ex Allegri devono prima cedere uno tra Meret e Milinkovic-Savic, peraltro entrambi accostati ai bianconeri, lo stesso discorso vale per la Juventus con Di Gregorio. Come riferisce il Corriere dello Sport, si valuta anche la pista Suzuki, che ha disputato un Mondiale positivo con il Giappone. Servono circa 30 milioni per convincere il Parma.