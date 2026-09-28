Juventus, per Kolo Muani straordinari aspettando il campionato: il piano di Spalletti per trasformare il francese

Lavoro extra per l’attaccante alla Continassa, il tecnico punta a migliorare due aspetti del suo gioco e a rendere possibile la coesistenza con Woltemade

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Staordinari alla Continassa per Randal Kolo Muani: in attesa della ripresa della serie A, Luciano Spalletti sta sottoponendo l’attaccante francese a un lavoro extra per migliorare due aspetti del suo gioco e rendere possibile la coesistenza con Nick Woltemade.

Juventus, straordinari per Kolo Muani

Prima l’operazione al dito della mano, poi qualche giorno di vacanza concesso da Luciano Spalletti, ma oggi per Randal Kolo Muani è iniziata una settimana speciale alla Continassa, un periodo di lavoro particolarmente intenso che, nei piani dell’allenatore della Juventus, è destinato a dare i suoi frutti alla ripresa del campionato, fissata per l’11 ottobre in casa del Cagliari, rivelazione del campionato. Spalletti, infatti, ha intenzione di dedicare al francese attenzioni speciali per riuscire a superare le difficoltà incontrate dal giocatore in questo avvio di stagione, soprattutto in fase di finalizzazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juve, Kolo Muani e la trasformazione in 9 puro

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, a partire da oggi e nei prossimi giorni Kolo Muani sarà sottoposto ad allenamenti specifici nel ruolo di prima punta. In particolare, Spalletti punta a migliorare due aspetti del gioco dell’ex Psg e Tottenham: l’attacco alla porta sui cross provenienti dalle corsie esterne e il dialogo nello stretto, spalle alla porta. Due situazioni di gioco “da 9 puro”, ruolo che Kolo Muani finora ha faticato a ricoprire nella Juventus: non è un caso se l’unica rete segnata finora dal francese, in Champions League contro il Nec, sia arrivata da una situazione di attacco a campo aperto. Spalletti, invece, ha bisogno che Kolo Muani faccia la differenza anche contro il blocco basso delle squadre di serie A.

Kolo Muani-Woltemade, oltre l’emergenza

Spalletti, però, ha intenzione di battere ogni strada possibile per migliorare il rendimento dell’attacco bianconero. Ecco allora che, insieme alle esercitazioni per trasformare Kolo Muani in una prima punta a tutti gli effetti, alla Continassa il francese sarà sottoposto a una serie di allenamenti per migliorare i suoi movimenti da attaccante esterno. L’ex Tottenham ha velocità, resistenza e tecnica per partire lontano dalla porta, ma ha bisogno di migliorare nel posizionamento e nelle scalate difensive.

L’obiettivo di Spalletti è rendere Kolo Muani perfettamente compatibile da esterno d’attacco con Nick Woltemade: l’allenatore della Juventus punta a rendere la soluzione con il francese e il tedesco contemporaneamente in campo un’opzione valida in qualunque occasione, anche dal 1’, e non soltanto una tattica d’emergenza per le situazioni in cui i bianconeri sono chiamati a recuperare un risultato sfavorevole.