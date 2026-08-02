Juve, per Kolo Muani cambia tutto: nel giorno di Alajbegovic, riscritto il destino dell’attaccante atteso da Spalletti

I bianconeri e i parigini si accordano per una cessione a titolo definitivo. Niente prestito, dunque, e visite mediche già fissate. Tutti i dettagli

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Kerim Alajbegovic è già a Torino da qualche ora. Randal Kolo Muani lo sarà a breve. La novità delle ultime ore riguarda i dettagli dell’operazione tra Juventus e Paris Saint-Germain, che da prestito passa a cessione a titolo definitivo. L’ex Tottenham si lega così definitivamente al bianconero, chiudendo una telenovela lunga oltre un anno.

Alajbegovic è a Torino

Kerim Alajbegovic è sbarcato nell’universo Juventus nella giornata odierna e dopo le visite di rito apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà al bianconero fino al 30 giugno 2031. Stipendio da circa 3 milioni di euro e 30 milioni con 5 di bonus per il Bayern Leverkusen. Ad accompagnare il talentino classe 2007 bosniaco al J Medica è stato l’ex bianconero Miralem Pjanic, che ha giocato un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’affare che, dopo Jeff Ekhator e Zeki Celik regala il terzo colpo a Luciano Spalletti.

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Kolo Muani a titolo definitivo

Il quarto innesto è in arrivo nelle prossime ore e porta ovviamente il nome di Randal Kolo Muani. Tutto definito con il PSG che, però, di comune accordo con la dirigenza della Vecchia Signora ha deciso di cedere l’attaccante francese a titolo definitivo. Dopo i due prestiti ultime due stagioni (alla Juventus e al Tottenham) si chiude l’avventura all’ombra della Tour Eiffel del classe 1998 ex Nantes ed Eintracht.

I dettagli dell’affare con il PSG

Come rivelato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, PSG e Juve si sono accordati per una base fissa da 38 milioni di euro. Cifra a cui sia vanno ad aggiungere ben 12 milioni di bonus. Operazione, dunque, sui 50 milioni di euro totali. Al giocatore andranno 5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Come Alajbegovic, dunque, Kolo Muani si lega al bianconero fino al 2031.

L’accordo precedente

L’accordo precedente, già sottoscritto dai due club, prevedeva un prestito a 4 milioni di euro con diritto di riscatto a 34, che sarebbe potuto diventare obbligo in caso di qualificazione europea. Anche in quel caso, i bonus previsti erano di 12 milioni di euro. Insomma, le medesime cifre per una formula diversa che pare far felici tutti.

Kolo Muani e Alajbegovic in tournée

Definiti i dettagli dell’affare, la Vecchia Signora ha già ricevuto l’ok dai parigini per programmare le visite mediche di rito. Il giocatore è atteso a Torino già domani in mattinata, giusto in tempo per visite, firma e partenza con la squadra per la tournée in programma dal 2 a metà agosto in Cina e Australia e che vedrà i bianconeri sfidare il Chelsea a Hong Kong, l’Inter e il Palermo a Perth.

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